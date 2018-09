Djokovic è tornato! Due Slam e un’iniezione di fiducia | “lo ammetto | voglio tornare

sportfair

: @Luke9717 io personalmente ero preso dalla Nfl per cui non ho visto 1' di partita. E quando non vedo non commento.… - rprat75 : @Luke9717 io personalmente ero preso dalla Nfl per cui non ho visto 1' di partita. E quando non vedo non commento.… - ConcretaSassuol : Ora non ci sono più dubbi: #Djokovic è tornato! Il serbo si aggiudica gli #USOpen contro un immenso #DelPotro . Pe… - LelliAlessandro : @Eurosport_IT @ZEZO_CARTOONS Scoccia un po' dirlo ma quando #Djokovic è al top è imbattibile! È riuscito a riprende… -

(Di giovedì 13 settembre 2018) Dopo le due vittorie a Wimbledon e agli US Open, Novaksembra tornato in grande: il campione serbo parla apertamente della possibilità di rin°1 al mondo Solo un anno fa, parlando di Novak, diversi addetti ai lavori utilizzavano la parola ‘ritiro’ in gran parte dei loro discorsi. Come dargli torto del resto, il campione serbo era entrato in un loop di sconfitte, acciacchi fisici e mancanza didal quale sembrava impossibile uscire. È servita un’operazione, un lento recupero e un ritorno progressivo alla vittoria per permettere adi firmare una clamorosa doppiettagrazie ai due successi ottenuti a Wimbledon e agli US Open.è tornato a vincere, è tornato in forma e soprattutto è tornato a sorridere. Il campione di Belgrado è nuovamente ine adesso non si nasconde più, l’obiettivo è quello ...