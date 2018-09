Diritti delle persone detenute Il Comune di Crotone tra i primi comuni calabresi ad

La crepa tra Lega e M5s su sui Diritti delle coppie gay : ... e che l'interesse del minore prevale sulla legittimità delle tecniche con cui è venuto al mondo. Al netto della propaganda in Italia non è cambiato nulla e i tribunali continueranno, come è giusto ...

La Corte europea dei Diritti dell'uomo ha condannato la Russia per i casi delle Pussy Riot e di Anna Politkovskaya : La Corte europea dei diritti dell'uomo ha condAnnato la Russia per due casi di cui si è parlato molto negli ultimi anni: l'arresto e la condAnna nel 2012 di alcuni membri del collettivo femminista Pussy Riot, e le indagini sull'omicidio