Direttiva Copyright approvata da Parlamento UE Ultime notizie | chi continuerà a non

L’Unione Europea approva la discussa Direttiva sul copyright : La direttiva sul copyright che nelle scorse settimamane era stata bocciata, è tornata al parlamento europeo dopo essere stata rivista ed è stata approvata con 438 voti a favore, 226 contro, 39 astenuti. La direttiva ha ricevuto un consenso molto elevato nonostante sia stata modificata marginalmente rispetto alla sua prima versione. Cosa comporta l’approvazione della direttiva Gli articoli 11 e 13 sono quelli che hanno generato più scalpore ...

Direttiva Copyright APPROVATA DAL PARLAMENTO UE/ Ultime notizie - gli editori “Per gli utenti non cambia nulla" : COPYRIGHT, Ue approva DIRETTIVA sul diritto d'autore: cosa prevede la legge e cosa accade a Facebook e Google. Le Ultime notizie sulla riforma: rivoluzionato testo originario(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 08:35:00 GMT)

Copyright - Ue approva Direttiva : Di Maio - "vergogna"/ Ultime notizie - esultano Pd e Forza Italia : Copyright, Ue approva direttiva sul diritto d'autore: cosa prevede la legge e cosa accade a Facebook e Google. Le Ultime notizie sulla riforma: rivoluzionato testo originario(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 23:50:00 GMT)

Copyright - l'Ue approva la Direttiva. Di Maio : 'Vergogna'. Tajani : 'Accuse infamanti' : Perché fissa il principio che anche nel mondo online, come già avviene in quello offline, musica, film e articoli protetti dal diritto d'autore e utilizzati a scopo commerciale si pagano. E che le ...

Copyright - l'Ue approva la Direttiva. Di Maio : 'Vergogna'. Tajani : 'Accuse infamanti' : Perché fissa il principio che anche nel mondo online, come già avviene in quello offline, musica, film e articoli protetti dal diritto d'autore e utilizzati a scopo commerciale si pagano. E che le ...

Copyright - l'Ue approva la Direttiva. Di Maio : «Vergogna». Tajani : «Accuse infamanti» : Un voto, in bilico sino all'ultimo, a tutela dei diritti di artisti, creatori, editori e giornalisti destinato a entrare nella storia, o almeno in quella del web. Perché fissa il principio...

Copyright - l'Ue approva la Direttiva. Di Maio : «Vergogna». Tajani : «Accuse infamanti» : Un voto, in bilico sino all'ultimo, a tutela dei diritti di artisti, creatori, editori e giornalisti destinato a entrare nella storia, o almeno in quella del web. Perché fissa il principio...

Direttiva Copyright - il via libera del Parlamento Europeo fa già discutere : Teleborsa, - "Una vergogna tutta Europea: il Parlamento Ue ha introdotto la censura dei contenuti degli utenti su Internet". E' questo il commento del vicepremier e Ministro del Lavoro e dello ...

Direttiva Copyright - il via libera del Parlamento Europeo fa già discutere : "Una vergogna tutta Europea: il Parlamento Ue ha introdotto la censura dei contenuti degli utenti su Internet". E' questo il commento del vicepremier e Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico ...

Cosa cambia con la Direttiva Ue sul copyright? Rispondono Scorza e Da Empoli : Insomma', conclude l'esperto, 'i tempi di questo cambiamento non sono immediati e nel frattempo il mondo digitale evolverà ancora in modi che oggi non possiamo assolutamente immaginare'. I POSSIBILI ...

Parlamento Ue approva la Direttiva sul copyright. Di Maio : “Una vergogna”. È scontro con Tajani : Il Parlamento europeo ha approvato la direttiva sul copyright: dà così il via libera ai negoziati con il Consiglio Ue. Lega e M5s hanno votato contro e Luigi Di Maio attacca: "Una vergogna europea, viene introdotta la censura preventiva". A lui replica il presidente dell'EuroParlamento, Antonio Tajani: "Chiedo al presidente del Consiglio Conte di prendere le distanze dalle dichiarazioni infamanti di Di Maio".Continua a leggere

Direttiva Copyright - un bene o un male? Cosa rischia ora il diritto d’autore in Europa : È finita come era iniziata: il Parlamento europeo ha approvato, a larga maggioranza, la proposta di Direttiva di riforma del diritto d’autore nella formulazione – salvo pochi colpi di maquillage – originariamente proposta dal relatore Alex Voss. Nel nuovo diritto d’autore europeo ci sarà un nuovo diritto connesso in forza del quale gli editori di giornali avranno diritto a un “equo compenso” da parte di chi utilizzerà i link ai loro ...

Copyright - il Parlamento Ue approva la nuova Direttiva. Lega e M5S contrari. Di Maio : «Una vergogna - daremo battaglia» : Il Parlamento europeo, riunito in plenaria a Strasburgo, ha approvato la direttiva sul Copyright con 438 sì, 226 no e 38 astenuti. Il vice premier: «Una vergogna, daremo battaglia». Anche gli eurodeputati della Lega hanno votato contro...

Copyright - dalla Ue ok alla nuova Direttiva : Tra i punti più importanti le "giuste remunerazioni" per gli autori i cui contenuti finiscono su piattaforme digitali, come i social network e i motori di ricerca.