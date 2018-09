DIRETTA Vuelta 2018 | 18^ tappa | Wallays vincitore | Sagan quarto | bella soddisfazione

DIRETTA / Vuelta 2018 - 18^ tappa : Wallays vincitore a sorpresa - beffati Sagan e Viviani! : Diretta Vuelta 2018 streaming video e tv 18^ tappa Ejea de Los Caballeros-Lleida, 186,1 km: vincitore, percorso e orario della frazione di pianura (oggi giovedì 13 settembre)(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 17:11:00 GMT)

DIRETTA / Vuelta 2018 streaming video e tv : Wallays 1° al traguardo volante! (18^ tappa) : DIRETTA Vuelta 2018 streaming video e tv 18^ tappa Ejea de Los Caballeros-Lleida, 186,1 km: vincitore, percorso e orario della frazione di pianura (oggi giovedì 13 settembre)(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 16:02:00 GMT)

DIRETTA/ Vuelta 2018 streaming video e tv : ritmo alto - il gruppo maglia rossa controlla (18^ tappa) : Diretta Vuelta 2018 streaming video e tv 18^ tappa Ejea de Los Caballeros-Lleida, 186,1 km: vincitore, percorso e orario della frazione di pianura (oggi giovedì 13 settembre)(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 14:55:00 GMT)

DIRETTA / Vuelta 2018 streaming video e tv : subito 3 uomini in fuga (18^ tappa Ejea-Lleida) : DIRETTA Vuelta 2018 streaming video e tv 18^ tappa Ejea de Los Caballeros-Lleida, 186,1 km: vincitore, percorso e orario della frazione di pianura (oggi giovedì 13 settembre)(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 13:57:00 GMT)

DIRETTA / Vuelta 2018 streaming video e tv : in strada - si parte! Percorso 18^ tappa Ejea-Lleida : Diretta Vuelta 2018 streaming video e tv 18^ tappa Ejea de Los Caballeros-Lleida, 186,1 km: vincitore, Percorso e orario della frazione di pianura (oggi giovedì 13 settembre)(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 12:50:00 GMT)

LIVE Vuelta a Espana 2018 in DIRETTA : tornano in scena i velocisti. Elia Viviani all'assalto : Il campione italiano Elia Viviani andrà a caccia del terzo successo in questa edizione e per farlo dovrà riuscire a battere nuovamente il campione del mondo Peter Sagan. Pronti ad essere protagonisti ...

LIVE Vuelta a Espana 2018 in DIRETTA : tornano in scena i velocisti. Elia Viviani all’assalto : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della diciottesima tappa della Vuelta a España 2018, 186 km da Ejea de los Caballeros a Lleida. La frazione odierna sarà un’occasione da non perdere per i velocisti, visto il percorso quasi tutto piatto, senza nemmeno un GPM. Sulla carta i corridori si giocheranno quindi la vittoria in una classica volata di gruppo. Il campione italiano Elia Viviani andrà a caccia del terzo successo in questa edizione e ...

Vuelta 2018/ Streaming video e DIRETTA tv - vincitore - percorso e orario 18^ tappa Ejea-Lleida : diretta Vuelta 2018 Streaming video e tv 18^ tappa Ejea de Los Caballeros-Lleida, 186,1 km: vincitore, percorso e orario della frazione di pianura (oggi giovedì 13 settembre)(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 03:38:00 GMT)

DIRETTA / Vuelta 2018 streaming video e tv : in strada - si parte! (17^ tappa) : DIRETTA Vuelta 2018 streaming video e tv 17^ tappa Getxo-Balcon de Bizkaia, 157 km: vincitore sul duro arrivo in salita, percorso e orario (oggi mercoledì 12 settembre)(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 13:18:00 GMT)

LIVE Vuelta a España 2018 in DIRETTA : c'è l'Alto de Balcon de Bizkaia. Salita terribile - punte al 23%! Nuova sfida per la maglia rossa : OASport vi propone la DIRETTA LIVE della diciassettesima tappa della Vuelta a España 2018 : cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti per non perdervi nulla di questa corsa. Appuntamento alle ...

DIRETTA / Vuelta 2018 streaming video e tv : focus sulla salita finale (percorso e orario 17^ tappa) : Diretta Vuelta 2018 streaming video e tv 17^ tappa Getxo-Balcon de Bizkaia, 157 km: vincitore sul duro arrivo in salita, percorso e orario (oggi mercoledì 12 settembre)(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 11:50:00 GMT)

LIVE Vuelta a España 2018 in DIRETTA : c’è l’Alto de Balcon de Bizkaia. Salita terribile - punte al 23%! Nuova sfida per la maglia rossa : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della diciassettesima tappa della Vuelta a España 2018, 157 km da Getxo a Balcón de Bizkaia. Dopo la cronometro di ieri, si torna a salire con una frazione che presenta oltre 3000 metri di disLIVEllo. Un percorso quindi molto impegnativo con un continuo saliscendi sin dalla partenza. Negli ultimi 50 km la corsa entrerà nel vivo con tre GPM in successione prima della durissima Salita finale dell’Alto del ...

VUELTA 2018 / Streaming video e DIRETTA tv : un tuffo nella storia (percorso e orario 17^ tappa) : diretta VUELTA 2018 Streaming video e tv 17^ tappa Getxo-Balcon de Bizkaia, 157 km: vincitore sul duro arrivo in salita, percorso e orario (oggi mercoledì 12 settembre)(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 10:01:00 GMT)

Vuelta 2018/ Streaming video e DIRETTA tv - vincitore - percorso e orario 17^ tappa Getxo-Balcon de Bizkaia : diretta Vuelta 2018 Streaming video e tv 17^ tappa Getxo-Balcon de Bizkaia, 157 km: vincitore sul duro arrivo in salita, percorso e orario (oggi mercoledì 12 settembre)(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 03:25:00 GMT)