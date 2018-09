Dimissioni Ministro Tria | MEF smentisce e Di Maio rinnova supporto

Il ministro dell’Ambiente francese - Nicolas Hulot - ha annunciato le sue Dimissioni : Il ministro dell’Ambiente francese, Nicolas Hulot, ha annunciato alla radio France Inter le sue dimissioni dicendo che non ha più intenzione di «mentire a sé stesso». Parlando delle proprie motivazioni, Hulot ha detto che la questione dell’ambiente non è la The post Il ministro dell’Ambiente francese, Nicolas Hulot, ha annunciato le sue dimissioni appeared first on Il Post.

SALVINI INDAGATO PER ABUSO D’UFFICIO E SEQUESTRO DI PERSONA/ Di Maio nel 2016 : “indagini ministro? Dimissioni” : SALVINI INDAGATO per SEQUESTRO di PERSONA, ABUSO d'ufficio e arresto illegale per il caso Diciotti. Dura la reazione del ministro dell'Interno: “Vengano a prendermi, li aspetto"(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 10:03:00 GMT)

Luigi Di Maio ha chiesto le Dimissioni del ministro dell’Interno perché indagato (due anni fa) : Nel 2016 commentò in maniera molto netta la notizia di un'indagine su Angelino Alfano: a qualcuno ricorda qualcosa? The post Luigi Di Maio ha chiesto le dimissioni del ministro dell’Interno perché indagato (due anni fa) appeared first on Il Post.

Toninelli - selfie al mare con la moglie : FI chiede le Dimissioni del ministro : Il ministro Danilo Toninelli finisce di nuovo nella bufera. Solo pochi giorni fa il titolare delle Infrastrutture e dei Trasporti era stato accusato dalle opposizioni di diffondere fake news tramite social network. Ora, è sempre un post social a tenere sulla graticola l’esponente pentastellato: un selfie scattato al mare con la moglie gli ha fatto guadagnare una buona quantità di insulti e anche una richiesta di dimissioni da parte di Forza ...

Ponte Morandi - Il ministro punta su Dimissioni e nazionalizzazione : "Come si può pensare che i vertici di unazienda che non è stata in grado di evitare una strage, facendo ciò che era obbligata per contratto a fare, cioè la manutenzione, possano rimanere al proprio posto?". Non ha dubbi, il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, che in una intervista al Corriere della Sera torna a chiedere le dimissioni dei vertici di Autostrade, mentre la società, al contrario, propone di costruire un Ponte ...

Sant'Anna di Stazzema - il sindaco chiede le Dimissioni del ministro Lorenzo Fontana : "Il ministro Lorenzo Fontana venga a Sant'Anna di Stazzema a dire che bisogna togliere le leggi che puniscono i reati contro i sostenitori di razzismi e violenze. Che venga a raccontarlo ad Enrico, Enio, Adele, Cesira, Mauro, Milena, Siria e a tutti gli altri superstiti della strage che hanno visto cadere accanto a loro padri, madri, fratellini e sorelle, che negli anni successivi non hanno più ritrovato amici di scuola e compagni di ...

"Tanti nemici - tanto onore"/ Pd e Sinistra contro ministro dell'Interno : "Salvini cita Mussolini - Dimissioni!" : "Tanti nemici, tanto onore": ministro dell'Interno nella bufera, Partito Democratico e Sinistra contro il ministro dell'Interno Matteo Salvini per la citazione di Mussolini(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 19:45:00 GMT)

Nomine - Mef : "Dimissioni del ministro Tria pura fantasia" : ... dopo il mancato vertice di ieri sulle Nomine Cdp e la tensione salita all'interno del governo, dal Mef hanno definito ''pura fantasia'' le voci secondo le quali il ministro dell'Economia avrebbe ...

Germania : si suicida migrante espulso dal paese. Chieste le Dimissioni del Ministro dell’Interno : Germania: si suicida migrante espulso dal paese. Chieste le dimissioni del Ministro dell’Interno Un giovane richiedente asilo afgano si è suicidato dopo aver ottenuto il diniego della richiesta di asilo politico: le opposizioni hanno chiesto le dimissioni del Ministro dell’Interno Horst Seehofer, che sul rimpatrio del ragazzo – e di altri 68 migranti – aveva […] L'articolo Germania: si suicida migrante espulso dal paese. ...

Germania : si suicida migrante espulso dal paese. Chieste le Dimissioni del Ministro dell’Interno : Un giovane richiedente asilo afgano si è suicidato dopo aver ottenuto il diniego della richiesta di asilo politico: le opposizioni hanno chiesto le dimissioni del Ministro dell'Interno Horst Seehofer, che sul rimpatrio del ragazzo - e di altri 68 migranti - aveva cinicamente ironizzato.Continua a leggere

Brexit - Theresa May in bilico : dopo le Dimissioni del ministro Davis - cosa farà Boris Johnson? : Il governo conservatore britannico di Theresa May accusa un duro colpo: il ministro per la Brexit, David Davis, ha annunciato stanotte le sue dimissioni in polemica con la svolta verso un negoziato più soft con l’Ue. E si guarda a cosa farà Boris Johnson...