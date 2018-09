DILETTA LEOTTA SCARTATA A MISS ITALIA Grandi complimenti da Francesco Facchinetti

DILETTA LEOTTA : “Volevo diventare Miss Italia - ma i giudici mi scartarono - adesso conduco il concorso” Ecco la sua intervista : Da aspirante Miss Italia a conduttrice del concorso da cui anni fa venne scartata: questo il destino di Diletta Leotta, presentatrice della serata finale che decreterà la più bella d’Italia il prossimo 17 settembre su La7. “Nel 2009 non ero ancora maggiorenne. Scelsi di partecipare alle selezioni di Miss Italia perché, come molte ragazze della mia età, pensavo che potesse trasformarsi in un trampolino di lancio, una prima occasione ...

Miss Italia 2018 - DILETTA LEOTTA alla conduzione : quando sarà la finale e dove vederla : Come ogni anno, anche in questo 2018 è tempo di eleggere Miss Italia. Saranno 33 le ragazze che proveranno a raccogliere l’eredità di Alice Rachele Arlanch, vincitrice dello scorso anno. La finale si terrà a Milano negli studi della Infront Italy, che cura la produzione dell’evento insieme alla Miren di Patrizia Mirigliani. finale Miss Italia 2018: data, diretta tv e conduttori Dopo la selezione delle 33 finaliste sulle 182 ...

DILETTA LEOTTA : 'Volevo fare Miss Italia - ma sono stata scartata - ora conduco il concorso' : Diletta Leotta sarà la conduttrice insieme a Francesco Facchinetti della 79ª edizione di 'Miss Italia'. Andrà in onda in prima serata su La7 in 2 appuntamenti: Le Selezioni, il 16 settembre alle 20.30 e La Finale, il 17 settembre alle 21.10. La trasMissione è arrivata alla 6ª edizione su La7 e si svolgerà negli 'Studios' di Infront Italia, a Milano, azienda partner della kermesse. Per questa nuova edizione, Patrizia Mirigliani ha in serbo delle ...

Da reginetta (scartata) a presentatrice - DILETTA LEOTTA e la sua esperienza a Miss Italia 2009 : “ecco perchè venni eliminata” [GALLERY] : Diletta Leotta racconta la sua esperienza a Miss Italia 2009, la giornalista catenese quest’anno sarà alla conduzione del concorso di bellezza accanto a Francesco Facchinetti Diletta Leotta e la sua nuova avventura a Miss Italia 2018. Per la bellissima giornalista ed esperta di calcio non è proprio ‘la prima volta’ sul palco del concorso di bellezza, nel 2009 la nuova presentatrice della kermesse non fu alla conduzione ...

Miss Italia 2018 - DILETTA LEOTTA rivela : “Ora conduco il concorso di bellezza ma anni fa non passai neanche le selezioni” : Diletta Leotta si prepara a condurre l’edizione 2018 di Miss Italia ma qualche anno fa c’era anche lei tra le ragazze in corsa per il titolo di più bella d’Italia. Ma all’epoca, Diletta era stata scartata senza neanche arrivare alla finale. In un’intervista al settimanale Oggi, la giornalista volto di Dazn ha raccontato l’esperienza: “Nel 2009 non ero ancora maggiorenne. Scelsi di partecipare alle ...

