Diffida AGCOM nei confronti di TIM | imposto un divieto preciso

(Di giovedì 13 settembre 2018) TIM è statata daper via di una denuncia rivoltagli lo scorso anno da PosteMobile. L'operatore virtuale aveva sindacato il presunto comportamento scorretto del gestore blu, suggerendo che questi, per propri scopi commerciali, si sarebbe servito delle info derivate dalla gestione delle domande di portabilità, a danno proprio dei MVNO. Il Garante avrebbe deciso di accogliere la richiesta di PosteMobile, invitando TIM ad evitare l'utilizzo di questi dati per fini commerciali.Dal canto suo, il gestore blu avrebbe ribadito che le pratiche che gli sono state sindacate erano rivolte esclusivamente a suoi ex clienti, che tra l'altro avrebbero anche dato il consenso ad essere ricontattati per ricevere proposte promozionali. Stando sempre a quanto affermato da TIM, i sistemi di cui fa uso non permette di carpire dati privilegiati sugli utenti passati ai competitors.In ogni ...