Dieta nordica | dimagrisci con porzioni illimitate

dilei

(Di giovedì 13 settembre 2018) Arriva dalla terra dei Vichinghi la, che consente di perdere peso consumando. Questo regime alimentare ultimamente ha ottenuto un grande successo, soprattutto dopo che una ricerca dell’Università di Copenaghen ne ha dimostrato gli innumerevoli benefici per la salute. Lainfatti, al pari di quella mediterranea, non aiuta solo a dimagrire, ma anche a sentirsi bene. Migliora la pressione, protegge il cuore e consente di abbassare i livelli di colesterolo cattivo. Il tutto senza dover combattere con lo stress della bilancia e delle calorie da contare. Come funziona la? Proprio come facevano secoli fa i Vichinghi, è necessario mangiare solamente frutta e verdura di stagione, ma anche alimenti locali e non importati, seguendo il ritmo della natura. Al pari dellamediterranea, anche in quellasono previsti alcuni ...