Dieta del minestrone per dimagrire subito di 3 chili

Dieta dell’acqua calda : ti sgonfi e ti purifichi : Ti sgonfi, ti purifichi e sei più snella: questi sono solo alcuni dei benefici della Dieta dell’acqua calda. Si tratta in sostanza di un regime alimentare equilibrato e ipocalorico, in cui viene inserito un rimedio naturale molto efficace per bruciare i grassi e tornare in forma. Si tratta dell’acqua calda che, unita al limone, è un vero toccasana per la salute, ma soprattutto per la linea. Sono tanti water&lemon addicted che ...

Dieta delle prugne per dimagrire senza stress : La Dieta delle prugne aiuta a dimagrire velocemente. E' semplice da seguire ma essendo restrittiva non puo' essere seguita oltre i 2 giorni.

Dieta della California : frutta e verdura per dimagrire : La Dieta della California o Dieta della frutta e verdura puo' far dimagrire fino a un chilo al giorno. Dura tre giorni. Ecco cosa si mangia.

Dieta del limone : brucia grassi e fa dimagrire : La Dieta del limone e' un ottimo rimedio brucia grassi e promette di fa dimagrire fino a un chilo in 3 giorni. Ecco perche' e cosa si mangia

Bagordi estivi? Ritorniamo in forma con la Dieta dell’acqua : Tutto l’inverno lottiamo per la prova costume e poi dopo le prime “uscite” in riva al mare, ci rilassiamo e tutto il lavoro invernale va sprecato. Ci ritroviamo così alle prese con rotoloni e chili di troppo, nuovamente, a settembre e la voglia di ricominciare l’anno scolastico e lavorativo in piena forma si fa forte. Per salvarci, ecco in aiuto le Ricette della Nonna, il portale della cucina tradizionale italiana, ...

Dieta del rientro in citta' per dimagrire in salute : La Dieta del rientro in citta' e' facile da seguire e puo' far dimagrire di un chilo in 3 giorni. Si mangia tanta frutta e verdure. Ecco lo schema.

Dieta delle mele verdi per dimagrire subito : La Dieta delle mele verdi puo' far dimagrire fino a 2 chili in 3 giorni. Nel menu dietetico non sono previste solo le mele. Ecco cosa si mangia.

Dieta dell’avocado - cosa mangiare per perdere tre chili in pochi giorni : L’avocado è un ottimo alleato per tornare in forma, soprattutto se accompagnato ad una Dieta sana ed equilibrata. In questo modo è possibile perdere sino a 3 kg in pochi giorni. Questo frutto dalla consistenza burrosa è ricco di acidi grassi, monoinsaturi e polinsaturi, benefici per l’organismo. Se consumate l’avocado durante la Dieta il vostro metabolismo ne gioverà, migliorando e diventando più veloce. Non solo: smetterete ...

Ad Aiello Calabro il 4° Festival della Dieta Mediterranea : il programma completo : Il prossimo 14 e 15 settembre si svolgerà ad Aiello Calabro la quarta edizione del Festival della Dieta Mediterranea. Evento culturale unico in Calabria, che quest’anno ha ottenuto il Patrocinio Gratuito del ministero della Salute, oltre che della Regione Calabria, Provincia di Cosenza, Università Magna Grecia di Catanzaro ed Università della Calabria. Al convegno parteciperanno Professori Universitari, ricercatori, medici e biologi ...

Dieta Lipetz delle buone e delle cattive calorie : Dieta Lipetz o Dieta delle buone calorie. Regime alimentare studiato dal medico Philip Lipetz che dovrebbe aiutare a riconquistare la forma perduta in poco tempo. Lipetz divide le calorie in due gruppi distinti: quelle buone e quelle cattive. La distinzione aiuterebbe a controllare i livelli di glicemia, senza dare senso di spossatezza.Il medico è giunto a questa ideazione partendo dallo studio dei processi di invecchiamento del DNA. Secondo la ...

Dieta del guaranà : bruci i grassi e ti tonifichi : Volete bruciare i grassi e tonificare il fisico? Allora provate la Dieta del guaranà che promette ottimi risultati in breve tempo, sfruttando il potere di questo rimedio naturale. Il guaranà è una pianta dalle proprietà curative, originaria del Sud America, che viene utilizzata come integratore per favorire il dimagrimento. Contiene infatti la guaranina e la caffeina, due molecole che stimolano il metabolismo e aiutano a perdere i chili in ...

Dieta delle buone calorie : schema e cibi ammessi : La Dieta delle buone calorie è un regime alimentare creato dal medico Philip Lipetz che promette di regalare pancia piatta e gambe snelle in breve tempo. Come funziona? Lo schema alimentare divide le calorie in due categorie: buone o cattive. Questa divisione è l’ideale per tenere sotto controllo la glicemia, evitando fame nervosa, ma anche spossatezza e stanchezza. Lipetz ideò questa Dieta dopo aver studiato i processi ...

Salute : la Dieta mediterranea potrebbe migliorare la qualità del sonno - di conseguenza anche quella della vita : anche se esistono alcune prove della relazione tra durata/qualità del sonno e alimentazione, le associazioni tra il sonno e i modelli alimentari restano poco esplorate. Questa motivazione ha spinto i ricercatori dell’Harokopio University di Atene a valutare la durata e la qualità del sonno in relazione alla dieta mediterranea. I partecipanti dello studio, pubblicato su Geriatrics & Gerontology International, erano 1.639 adulti di 65 o più ...