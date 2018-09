Dieci anni fa falliva Lehman Brothers | effetti della crisi non svaniti

In piazza Affari arriva Borsopoly - il gioco che insegna la finanza etica : “A Dieci anni dalla crisi l’insicurezza è maggiore” : “Ho ridotto le vacanze e le uscite. Non sono ancora arrivata a ridurre il necessario, ma se continua così non la vedo bene“, lo ha raccontato una signora che ha preso parte al gioco Borsopoly, una sorta di Monopoly umano, che è stato inaugurato stamani a piazza Affari a Milano. A dieci anni dallo scoppio della crisi, si vuole invitare le persone a informarsi, ad agire e a conoscere la crescita positiva della finanza ...

A Dieci anni da Lehman le Banche centrali hanno soccorso le Borse : Milano. dieci anni fa le Banche centrali hanno risposto allo scompiglio dei mercati finanziari provocato dal crac di Lehman Brothers riducendo i tassi di interesse a livelli mai visti prima e acquistando grandi quantità di attivi. Oltre 11 mila miliardi di dollari sono stati spesi complessivamente d

Juncker : «Un mercato di libero scambio con l'Africa. Dieci milioni di posti di lavoro in cinque anni» : «Rispettiamo meglio l'Ue, non sporchiamo la sua immagine, cerchiamo di difenderne l'immagine, diciamo sì al patriottismo, no al nazionalismo esagerato che detesta gli altri e cerca di distruggerli». ...

I vampiri di Twilight Dieci anni dopo e il sogno eterno di una reunion : I vampiri, si sa, non invecchiano. Ma in compenso festeggiano gli anniversari. Quelli di Twilight, la saga campione d'incassi tratta dai romanzi di da Stephenie Meyer, compiono 10 anni e per l'...

Aumenta la fame nel mondo - si torna indietro di Dieci anni : ... il rapporto punta il dito contro i cambiamenti climatici e fenomeni estremi come siccità e alluvioni, insieme ai conflitti e al rallentamento dell'economia. Fattori che in alcune regione del mondo ...

Dieci anni dopo Lehman : prossima crisi - le pensioni : 'Le banche americane sono le uniche società del mondo finanziario più sicure oggi di quanto non fosse allora', scrive il Financial Times . 'Hanno aumentato i livelli di capitale e il rischio di un ...

FEDERICA PANICUCCI / Il ritorno a Mattino 5 : "In questi Dieci anni ho imparato a gestire le emozioni" : FEDERICA PANICUCCI torna alla guida di Mattino Cinque per il decimo anno consecutivo: le emozioni e i cambiamenti raccontati nell'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni.(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 05:08:00 GMT)

Lagarde : "A Dieci anni dal crac Lehman Brothers sistema finanziario ancora non sicuro" : Trascorsi 10 anni dalla crisi finanziaria innescata dal crac della Lehman Brothers, molta strada è stata fatta ma non abbastanza. Così il direttore del Fondo Monetario Internazionale Christine Lagarde ...

“Mamma Mia!” Dieci anni dopo il debutto torna al cinema al ritmo degli Abba : Preparatevi a cantare e ballare, ridere e amare di nuovo. dieci anni dopo che “Mamma Mia!” ha incassato più di 600 milioni di dollari, siete invitati a ritornare sula magica Isola greca di Kalokairi per un musical originale e tutto nuovo basato sulle canzoni degli Abba. Con gli attori del primo film e new entry che includono LILY JAMES, ANDY GARCIA e la vincitrice dell’Oscar CHER, la commedia musical sarà disponibile nelle sale ...

Pomeriggio 5/ Anticipazioni e ospiti 3 settembre : Dieci anni insieme e discesa dalle scale per Barbara d'Urso : Pomeriggio 5 al via oggi per la sua decima edizione. Barbara d'Urso pronta a lanciare Anticipazioni e ospiti della puntata del 3 settembre, come scenderà le scale?(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 11:15:00 GMT)

Dieci anni di Google Chrome - : La compatibilità con le applicazioni Android per il sistema operativo Chrome OS e l'apertura della piattaforma nei confronti del mondo Linux con il supporto all'esecuzione di software nativo ...

Sabbioneta si veste a festa per i Dieci anni di Unesco : Un mese di iniziative per celebrare l'anniversario del riconoscimento. Teatro di figura, concerti, speciale annullo filatelico sino alla fine di settembre

Verona - sequestrata dall'amante in un cassone della frutta/ Dieci anni di violenze e abusi : Sommacampagna, sequestra l'amante e la rinchiude in un cassone della frutta dopo una lite: arrestato imprenditore. Le ultime notizie: denunciato in passato per violenza su minorenne(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 11:33:00 GMT)

Formula 1 - GP Monza : a Dieci anni dal primo successo - Vettel cerca la vittoria con la Ferrari in Italia : Vincere, a Monza, con una macchina Italiana con un motore Italiano, proprio come fece dieci anni fa. Sebastian Vettel ha ricordato le emozioni travolgenti di quella prima volta sottolineando quanto ...