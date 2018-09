Diciotti | 42 migranti che erano a bordo si costituiranno parte civile contro Salvini

Caso Diciotti - 42 migranti pronti a costituirsi parte civile : I legali dell'associazione Baobab annunciano di aver ricevuto la delega per l'eventuale processo a carico di Salvini

Salvini : «Troppi migranti - così torna la tubercolosi in Italia» Proiettile al pm che ha indagato sul caso Diciotti : Il ministro dell'Interno su Facebook: «Gli italiani pagano i costi sociali e sanitari di anni di disastri e di invasione senza regole e senza controlli»

Migranti - Salvini : «Tubercolosi torna a diffondersi». Caso Diciotti - scontro Conte-Malta : 'Immigrato malato e in fuga, forse inconsapevole della gravità della sua condizione. Quanti casi come questo? Purtroppo la tubercolosi è tornata a diffondersi, gli italiani pagano i costi sociali e ...

Migranti - allarme di Salvini : 'Tubercolosi torna a diffondersi'. Caso Diciotti - scontro Conte-Malta : 'Immigrato malato e in fuga, forse inconsapevole della gravità della sua condizione. Quanti casi come questo? Purtroppo la tubercolosi è tornata a diffondersi, gli italiani pagano i costi sociali e ...

Migranti - Malta : responsabilità su Diciotti tutta italiana : Roma, 12 set., askanews, - Il governo di Malta ha replicato in una nota ai commenti 'imprecisi' del premier Giuseppe Conte, che stamani in Senato ha accusato il governo della Valletta di 'inerzia' ...

Diciotti - Conte vs Malta e Ue : “stop accoglienza indiscriminata”/ Migranti - bagarre al Senato contro Lega-M5s : Caso Diciotti, audizione premier Conte in Senato: "Migranti, stop all'accoglienza indiscriminata. Non una bella pagina per l'Europa". Attacchi a Malta, "spettava a loro lo sbarco"(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 13:45:00 GMT)

Diciotti - CONTE : “SENZA DI NOI MOLTI MIGRANTI MORTI”/ Audizione Premier in Senato : Pd - “sospeso il diritto” : Caso DICIOTTI, Audizione Premier CONTE in Senato: "MIGRANTI, stop all'accoglienza indiscriminata. Non una bella pagina per l'Europa". Attacchi a Malta, "spettava a loro lo sbarco"(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 11:50:00 GMT)

Diciotti - Conte : Malta indicava ai migranti la rotta verso l'Italia : 'Accertato che le imbarcazioni maltesi sostanzialmente 'indicavano' la rotta ai migranti, scortandoli lungo la stessa, si concretizzava la possibilità che, in mancanza di un intervento di soccorso ...

Diciotti - Conte : Malta indicava ai migranti la rotta verso l'Italia : "Accertato che le imbarcazioni maltesi sostanzialmente 'indicavano' la rotta ai migranti, scortandoli lungo la stessa, si concretizzava la possibilità che, in mancanza di un intervento di soccorso maltese, il barcone potesse raggiungere l'area di competenza Sar italiana alle primissime ore del giorno 16". È quanto ha ricostruito il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nell'informativa al ...

Diciotti - audizione Conte in Senato/ “Migranti - stop accoglienza indiscriminata : sbarco spettava a Malta” : Caso Diciotti, audizione premier Conte in Senato: "migranti, stop all'accoglienza indiscriminata. Non una bella pagina per l'Europa". Attacchi a Malta, "spettava a loro lo sbarco"(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 11:05:00 GMT)

Migranti - Conte sulla Diciotti : "Non più disponibili ad accoglienza indiscriminata" : Il premier riferisce in Senato: senza intervento della nave della guardia costiera molti Migranti sarebbero morti

Diciotti - quasi tutti i migranti sbarcati hanno fatto perdere le loro tracce : Il caso della nave Diciotti ha attirato molta attenzione mediatica, non solo in Italia, grazie alla volontà del ministro dell'Interno Salvini di non far sbarcare nessuno dei migranti a bordo per diversi giorni. Dopo lunghe trattative all'interno del governo e con altri Paesi alla fine è stato autorizzato lo sbarco, prima dei minori e poi degli adulti che sono stati smistati tra Albania, Irlanda e strutture della Chiesa Cattolica. A distanza di ...

Dalla Diciotti al Campo Roja : 49 migranti su un bus organizzato dai solidali : Ioculano: «Giusto farli entrare. Non si lasciano donne e bimbi per strada». Critico Di Muro: «Scandaloso l’atteggiamento delle associazioni»

Diciotti - fuggiti tutti i migranti. La grande figuraccia buonista : Sono arrivati e già non ci sono più. I migranti della Diciotti, quegli "scheletrini" tenuti a bordo della nave della Guardia costiera italiana per qualche giorno da Salvini, a Rocca di Papa già non ci sono più. Dopo le proteste di fine agosto, infatti, al centro della Cei Mondo Migliore dei cento eritrei non è rimasto più nessuno.Al centro restano, scrive il Messaggero, solo gli ospiti non eritrei. Gli altri sono finiti nelle diocesi italiane e ...