"L'atteggiamento da parte di alcuni Commissari europei è inaccettabile, veramente insopportabile. Dall'alto della loro commissione europea si permettono di dire che in Italia ci sono tanti piccoli Mussolini, non si devono permettere". Così il vicepremier Direplica a stretto giro alle dichiarazioni di. E riferendo dell'incontro avuto con il Commissario Ue al Bilancio Oettinger spiega di aver ribadito il veto: "La nostra posizione sulla programmazione del bilancio Ue per ora non cambia".(Di giovedì 13 settembre 2018)