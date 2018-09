Di Maio a Moscovici | in Italia piccoli Mussolini? Ignobile

Di Maio vs Moscovici : “Inaccettabile - non si permetta”. E su bilancio Ue : “Ribadito a Oettinger che veto Italia non cambia” : “C’è un atteggiamento da parte di alcuni commissari europei veramente inaccettabile e insopportabile”. Così, Luigi Di Maio, vicepresidente del Consiglio e ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, ha replicato alle dichiarazioni sul”Italia del commissario europeo agli Affari economici e monetari, Pierre Moscovici. “Non solo non si devono permettere di dire che in Italia ci sono tanti piccoli Mussolini, ma ...

Ue - Moscovici sui populisti : “In Europa ci sono dei piccoli Mussolini”. Di Maio : “Non si deve permettere - inaccettabile” : Oggi “c’è un clima che assomiglia molto agli anni Trenta. Certo, non dobbiamo esagerare, chiaramente non c’è Hitler, forse dei piccoli Mussolini…”: lo ha detto il commissario europeo agli Affari economici, Pierre Moscovici, tornando a dirsi preoccupato per la progressione dei populisti in Europa a meno di un anno dalle elezioni europee del 2019. “La storia, come diceva Raymond Aron, è tragica, bisogna evitare ...

