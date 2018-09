Di Battista | Fico e Di Maio | tutte le anime del Movimento 5 Stelle

Di Battista - Fico e gli altri : il M5s che vuole togliere il giocattolo dalle mani di Salvini : Le parole di Alessandro Di Battisti e di Roberto Fico (e non solo) sulla Lega non rappresentano un messaggio a Salvini , ma soprattutto all'asse Di Maio - Casaleggio, che sta gestendo l'esperimento di governo e si sta assumendo l'onere di prendere decisioni cruciali. Così andiamo a sbattere, è il messaggio. Correggere la rotta e (provare a) togliere il giocattolo dalle mani di Salvini , la nuova priorità.Continua a leggere

M5S in crisi - spunta la carta Fico. E c'è chi azzarda l'asse con Di Battista : Il sondaggio di Noto premia la Lega, avanti di 7 punti. In caso di voto anticipato, il Movimento 5 Stelle ha due carte: Di Battista in chiave anti-Salvini, il presidente della Camera per conquistare ...