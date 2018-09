Detto Fatto : Rosalinda Celentano torna in tv dalla Guccero dopo anni di assenza : Detto Fatto, ospite di Bianca Guaccero: Rosalinda Celentano. Il ritorno in televisione dopo tanti anni dopo anni di assenza dal mondo della televisione ritorna Rosalinda Celentano, nota attrice e cantante italiana, figlia di Adriano Celentano e Claudia Mori. Ospite di Bianca Guaccero nello studio di Detto Fatto, l’attrice internazionale si è dimostrata molto emozionata di […] L'articolo Detto Fatto: Rosalinda Celentano torna in tv ...

Caterina Balivo e la Isoardi perdono ancora ascolti : cresce Detto Fatto : Detto Fatto cresce negli ascolti: Caterina Balivo non convince. Isoardi scende Niente da fare per Vieni da Me. Il nuovo talk del primo pomeriggio di Rai1 condotto da Caterina Balivo, dopo La Prova del Cuoco di Elisa Isoardi, e il TG1 delle 13.30, continua a perdere ascolti. La puntata di mercoledì 12 settembre ha Fatto segnare il 9,6% di share, pari a 1.259.000 telespettatori. La prima puntata di lunedì 10 settembre aveva Fatto registrare il ...

Detto Fatto - Bianca Guaccero : il dolce messaggio di ringraziamento : Bianca Guaccero continua a dire “Grazie” al pubblico di Detto Fatto: il messaggio della conduttrice Detto Fatto è tornato in onda su Rai 2 da pochi giorni con una nuova conduttrice al posto di Caterina Balivo. Chiaramente parliamo di Bianca Guaccero, già molto nota e apprezzata nel mondo dello spettacolo prima della conduzione del programma. […] L'articolo Detto Fatto, Bianca Guaccero: il dolce messaggio di ringraziamento ...

Georgette Polizzi dopo la malattia arriva a Detto Fatto : Georgette Polizzi torna in tv con il sorriso, dopo la terribile malattia che l’ha colpita, diventando una delle protagoniste di Detto Fatto. dopo l’addio di Caterina Balivo, impegnata con Vieni da me, Bianca Guaccero ha debuttato al timone della trasmissione di Rai Due. Fra i primi ospiti presentati c’è stata proprio Georgette Polizzi, ex protagonista di Temptation Island, ma soprattutto stilista. Negli ultimi mesi si era ...

Ascolti TV | Martedì 11 settembre 2018. Una Pallottola nel Cuore parte dal 20.8%. Cala Il Paradiso (10.8%) - Vieni da Me non migliora (10.5%) e Detto Fatto si avvicina (7.7%) : Sergio Assisi, Giorgio Proietti, Francesca Inaudi Nella serata di ieri, Martedì 11 settembre 2018, su Rai1 la prima puntata di Una Pallottola nel Cuore 3 ha conquistato 4.310.000 spettatori pari al 20.8% di share. Su Canale 5 per la Nations League Spagna – Croazia ha raccolto davanti al video 2.183.000 spettatori pari al 9.8% di share. Su Rai2 il film Avengers: Age of Ultron ha interessato 1.266.000 spettatori pari al 6.6% di share. Su ...

Detto Fatto non cambia. Bianca Guaccero un po’ limitata nel suo ruolo : Sergio Assisi e Bianca Guaccero Detto Fatto è un programma che cammina da solo. Non è la conduzione a fare il format, perchè le puntate vanno avanti sostenute da tutorial e siparietti. Dunque, anche senza Caterina Balivo, che l’ha tenuto a battesimo e ne è stata volto per tanti anni, non ha perduto la sua identità: la prima puntata della nuova edizione, condotta da Bianca Guaccero, lo ha dimostrato, regalando al pubblico gli stessi ritmi e ...

Bianca Guaccero super emozionata dopo la prima puntata di Detto Fatto : Bianca Guaccero e le sue parole dopo la prima puntata di Detto Fatto Bianca Guaccero ha preso il posto di Caterina Balivo e ora è la conduttrice di Detto Fatto. La sua prima puntata al timone del noto programma Rai è andata in onda nel pomeriggio di ieri, lunedì 10 settembre. Ed ecco che in […] L'articolo Bianca Guaccero super emozionata dopo la prima puntata di Detto Fatto proviene da Gossip e Tv.

Georgette Polizzi un esempio per tutti : la giovane stlista che lotta contro la sclerosi multipla - ha presentato la sua collezione nella prima puntata di Detto Fatto! : nella prima puntata di Detto Fatto, nella nuova edizione che riparte sotto la guida di Bianca Guaccero, è apparsa anche Georgette Polizzi. La giovane stilista è un volto forse poco noto al pubblico di Rai2, ma decisamente popolare per chi segue Mediaset e il web. In passato ha infatti partecipato a Temptation Island con il fidanzato Davide Tresse e negli ultimi mesi ha fatto molto parlare sui social dopo che le è stata diagnosticata una forma ...

Ascolti TV | Lunedì 10 settembre 2018. Il pomeriggio di Rai1 parte con la retromarcia : Vieni da Me 10.59% - Il Paradiso 11.43%. Detto Fatto 7.02% - testa a testa tra La Prova del Cuoco (15.95%) e Forum (15.98%) : Elisa Isoardi e Caterina Balivo Nella serata di ieri, Lunedì 10 settembre 2018, su Rai1 la partita di Nations League Portogallo-Italia ha conquistato 7.649.000 spettatori pari al 32.54% di share. Su Canale 5 Adaline – L’Eterna Giovinezza ha raccolto davanti al video 2.295.000 spettatori pari al 10.7% di share. Su Rai2 Shall We Dance? ha interessato 1.672.000 spettatori pari al 7.75% di share. Su Italia 1 Tre Uomini e una Gamba ha ...

Uomini e Donne parte bene. Premiata Bianca Guaccero con Detto Fatto : Detto Fatto di Bianca Guaccero fa buoni ascolti. Uomini e Donne fa il botto Ieri è iniziata ufficialmente la nuova stagione televisiva, e Uomini e Donne ha già Fatto registrare ottimi ascolti. Difatti la prima puntata del popolare dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi è stata seguita da ben 2 milioni 670 mila telespettatori. ottenendo il 22.16% di share. Un ascolto, che ha confermato ancora una volta quanto il programma quotidiano ...

“Non si fa così!”. Bianca Guaccero a Detto Fatto - e sono lacrime in diretta tv : Detto Fatto con Bianca Guaccero, buona la prima. Anzi, buonissima a giudicare dai commenti del pubblico social. Nonostante la concorrenza dell’ex padrona di casa della trasmissione di Raiuno, cioè Caterina Balivo che debuttava alla stessa ora sul secondo canale con il suo nuovo Vieni con me, la Guaccero se l’è cavata alla grande nella prima puntata del programma pomeridiano che quest’anno ha Fatto tanti cambiamenti. A ...