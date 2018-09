Denis Verdini condannato a 5 anni e mezzo per bancarotta fraudolenta - : L'ex senatore di Ala era stato rinviato a giudizio per il crac della Società toscana Edizioni. Pena di 5 anni anche per l'ex deputato Massimo Parisi. Per entrambi decisa l'interdizione perpetua dai ...

Denis Verdini condannato a 5 anni e 6 mesi di carcere per bancarotta fraudolenta : Nuova condanna per l'ex senatore Denis Verdini: il Tribunale di Firenze gli ha inflitto una pena di 5 anni e mezzo di reclusione per il fallimento della Società toscana di edizioni (Ste). I giudici hanno sposato le tesi dell'accusa che riteneva Verdini colpevole di bancarotta fraudolenta. Condanna anche per l'allora editore del Giornale della Toscana Massimo Parisi.Continua a leggere

Denis Verdini - inchieste e processi in cui è stato coinvolto : Denis Verdini, inchieste e processi in cui è stato coinvolto Il processo sul finanziamento illecito a partiti che vede indagato l'ex senatore Ala non è il primo in cui appare il suo nome. Dal caso P3, agli appalti, fino al crac del Credito Cooperativo Fiorentino: queste le vicende principali Parole chiave: ...

Denis Verdini indagato : “Ricevette 300mila euro per spingere il governo Renzi a nominare un giudice al consiglio di Stato” : Denis Verdini è di nuovo indagato, questa volta dalla Procura di Messina, per finanziamento illecito ai partiti. Secondo i giudici, l'ex senatore di Ala avrebbe ricevuto 300mila euro per mettere il nome di Giuseppe Mineo nella lista preparata dal governo Renzi per le nomine al consiglio di Stato.Continua a leggere

Denis Verdini - l’ex senatore indagato per finanziamento illecito ai partiti : Denis Verdini è indagato per finanziamento illecito ai partiti dalla procura di Messina. All’ex senatore di Ala è stato notificato un avviso di garanzia e l’invito a comparire. Il nome dell’ex politico compare nell’inchiesta che ha portato all’arresto dell’ex giudice del Cga siciliano Giuseppe Mineo, che Matteo Renzi voleva al Consiglio di Stato, accusato di corruzione in atti giudiziari. Nuova grana quindi per il tessitore del Patto ...

