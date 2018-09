Decreto urgenze | il Cdm approva “salvo intese”

Ponte - via libera del cdm al Decreto "urgenze" con le misure per Genova : Sembrava che il decreto sul Ponte di Genova potesse slittare per il braccio di ferro tra M5S e Lega, ma cosìnon è stato. Via libera del Consiglio dei ministri al decreto...

Cdm dà il via libera al Decreto “urgenze” per Genova - Ischia e Centro Italia : Via libera del Consiglio dei ministri al decreto “urgenze” – su Genova, Ischia e Centro Italia – e al decreto “concretezza”. Lo dice ai cronisti la ministra per il Sud Barbara Lezzi uscendo da Palazzo Chigi. L'articolo Cdm dà il via libera al decreto “urgenze” per Genova, Ischia e Centro Italia proviene da Il Fatto Quotidiano.

Decreto urgenze oggi in Consiglio dei Ministri : torna la CIG : Il Decreto urgenze riceve lo start dal Consiglio dei Ministri previsto nella riunione del 13 settembre. Il governo giallo verde è al lavoro per sostenere la reindustrializzazione del paese. Al vaglio ci sono le misure a favore delle zone terremotate, gli interventi urgenti per Genova, la sicurezza della rete nazionale delle Infrastrutture e dei Trasporti e il ripristino della cassa integrazione per cessazione aziendale. torna la Cig per ...

[Il retroscena] Dal Decreto per la ricostruzione del ponte Morandi scompare la parola Genova. E diventa "Urgenze" - ma è in alto mare : Ventisette giorni dopo il crollo del decreto che dovrebbe sbloccare la situazione, mettere in campo una iniziativa straordinaria e far partire la ricostruzione ancora non c'è traccia. Lo chiede a gran ...