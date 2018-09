Decreto Sicurezza | in arrivo assunzioni nelle forze dell’ordine | in tutto 4mila uomini

Il testo del Decreto Sicurezza da presentare al Cdm : Se hai difficoltà a visualizzare il contenuto nel box qui sotto, clicca su questo link per scaricare la versione pdf del documento completo © Riproduzione riservata 13 settembre 2018

Salvini : in Decreto Sicurezza più fondi e più uomini per lotta alla mafia : Più fondi e più uomini per lotta alla mafia . Li ha promessi Salvini durante la visita nel rione Libertà di Bari. 'Nel decreto sicurezza - ha detto il ministro dell'Interno - ci sarà un notevole ...

Migranti - il Decreto Sicurezza di Salvini è quasi pronto : ecco cosa dice : In dirittura di arrivo il ‘Decreto Sicurezza’ più volte annunciato dal ministro dell’Interno Matteo Salvini. Non è ufficiale, la versione definitiva potrebbe esser presentata già nei prossimi giorni, con eventuali limature. Adnkronos ha anticipato i contenuti e la traccia del nuovo Decreto studiato dal Viminale. Il provvedimento, come si legge nella relazione rivelata dall’Adnkronos, abroga di “l’istituto del ...

Diciotti - Cirielli : "Solidarietà a Salvini. Ma presto Decreto Sicurezza adeguato a emergenza" : "Oggi mi sento di esprimere piena e incondizionata solidarietà al ministro dell'Interno Matteo Salvini. Nonostante in questi mesi siamo stati critici per una politica basata molto su annunuci e poco su azioni concrete": lo afferma in una nota Edmondo Cirielli, Questore della Camera dei Deputati e responsabile Giustizia di Fdi, commentando il caso della ...

[L'esclusiva] Togliere la protezione umanitaria - cacciare i detenuti stranieri e rinchiudere i migranti nei Cie. Ecco il Decreto Sicurezza ... : Sarà il decreto di Ferragosto. L'effetto speciale per dimostrare che è tutto vero e che il governo giallo-verde passa dalle parole ai fatti. Un decreto sicurezza non si nega a nessun governo, ...

Migranti - Salvini : “Lavoro dal primo giorno alle espulsioni e presenterò un Decreto Sicurezza per i profughi vacazieri” : Identificazioni veloci, uomini per le Commissioni territoriali, “criteri più stringenti” sulla protezione umanitaria ed “entro l’anno saranno attivati i nuovi centri permanenti per i rimpatri, come scritto nel contratto di governo. L’obiettivo finale è averne almeno uno per regione”: il ministro dell’Interno e vicepremier, Matteo Salvini, in una lettera al Corriere della Sera, illustra come intende affrontare la questione ...

Sicurezza - la Lega prepara il Decreto che allarma M5S : Adesso c?è la ruspa e c?è la campagna martellante anti-migranti a far venire la gastrite a Luigi Di Maio. Presto, «mi auguro entro l?estate», Matteo...