Decreto Genova pronto | sgravi fiscali e aiuti | le misure in bozza

Decreto Genova pronto - sgravi fiscali e aiuti : ecco le misure in bozza : C’è molta attesa sul prossimo Consiglio dei ministri che dovrà varare il Decreto Genova, più in particolare le “Disposizioni urgenti per la città di Genova, per la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, per il lavoro e per le altre emergenze”. La bozza sta girando in queste ore, in attesa che venga discussa e approvata dal Governo Conte e prevede tra le altre misure, che sarà il nuovo commissario straordinario a ...

Il Decreto su Genova oggi in Cdm : 9.52 Lunga telefonata di chiarimento nella notte tra il presidente della Regione Liguria,Toti e il Presidente del Consiglio,Conte, sul decreto Genova. Il premier ha spiegato al governatore i principali contenuti del provvedimento che vorrebbe portare nel pomeriggio durante il Consiglio dei Ministri. Toti ha fatto alcune osservazioni che sono state ascoltate dal presidente Conte. Lo si apprende da una nota di Regione Liguria. I contatti tra ...

Telefonata notturna Toti-Conte sul Decretone Genova : Una lunga Telefonata notturna, per chiarirsi le idee e elencare i dettagli del decreto Genova. È quella avvenuta tra il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, e il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.Il premier ha spiegato al governatore i punti salienti del provvedimento che vorrebbe portare nel pomeriggio durante il Consiglio dei Ministri. Toti, stando a quanto riferisce una nota della Regione Liguria, ha portato alcune ...

Decreto Genova OGGI IN CDM - PONTE A FINCANTIERI/ Ultime notizie : Supercommissario e sgravi fiscali : DECRETO GENOVA OGGI in Cdm, PONTE a FINCANTIERI. Ultime notizie: Supercommissario, zona franca, e 95 milioni di euro di sgravi fiscali. Giornata importante per il futuro genovese(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 08:12:00 GMT)

Decreto Genova atteso per oggi a Roma : oggi in Consiglio dei Ministri la bozza del provvedimento che darà a Genova i fondi necessari e i provvedimenti speciali per la ricostruzione e per affrontare l’emergenza

Pronto il Decreto Genova : zona franca 95 milioni per i porti e sgravi fiscali : Un assaggio della più che sospirata autonomia fiscale dei porti con la possibilità di trattenere fino al 3% del gettito Iva, una misura che se coinvolgesse solo l’Autorità di sistema di Genova e Savona libererebbe 95 milioni. sgravi fiscali e facilitazioni di ogni tipo, avvalendosi di tutti gli strumenti speciali previsti e non solo per le zone più...

PONTE MORANDI - DOMANI Decreto Genova E 'DOPPIO' COMMISSARIO/ Toninelli 'lancia' Fincantieri e Italferr : Crollo PONTE MORANDI, Toninelli: 'DECRETO GENOVA in CdM forse già DOMANI', slitta revoca concessioni ad Autostrade. Ad Spea interrogato: 'addolorato'.

PONTE MORANDI - DOMANI Decreto Genova E ‘DOPPIO’ COMMISSARIO/ Toninelli ‘lancia’ Fincantieri e Italferr : Crollo PONTE MORANDI, Toninelli: "DECRETO GENOVA in CdM forse già DOMANI", slitta revoca concessioni ad Autostrade. Ad Spea interrogato: "addolorato per la tragedia"(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 20:45:00 GMT)

Genova - arriva il Decreto : dagli aiuti per la città al nuovo commissario. Leggi il testo : aiuti ai privati, sconti fiscali, sostegno alle piccole e micro imprese, al trasporto pubblico locale a alle attività del porto. Sono alcune delle misure per Genova contenute nella prima bozza del ...

Genova - arriva il Decreto : dagli aiuti per la città al nuovo commissario. Leggi il testo : aiuti ai privati, sconti fiscali, sostegno alle piccole e micro imprese, al trasporto pubblico locale a alle attività del porto. Sono alcune delle misure per Genova contenute nella prima bozza del ...

Conte il 14 a Genova - Toninelli : Decreto in Cdm forse domani. Cozzi : entro venerdì ferrovia libera dalle macerie : Toti: «Da parte di alcuni membri del Governo inesperienza e velleitarismo». Revoca a Autostrade, slittano i tempi |

Conte venerdì a Genova. Toninelli : «Decreto in Consiglio dei ministri forse domani» : Toti: «Da parte di alcuni membri del Governo inesperienza e velleitarismo». Revoca a Autostrade, slittano i tempi |

Toninelli - "Decreto Genova in CdM domani"/ Ponte Morandi - ultime notizie : ad Spea - "addolorato per tragedia" : Crollo Ponte Morandi, Toninelli: 'decreto Genova in CdM forse già domani', slitta revoca concessioni ad Autostrade. Ad Spea interrogato: 'addolorato'.

Ponte Morandi - Toninelli : 'Decreto per Genova in Cdm forse già domani' - : Il ministro delle Infrastrutture ha negato problemi sull'affidamento diretto della ricostruzione a Fincantieri. Il presidente di Confindustria Boccia: evitare conflitti istituzionali, no al gioco dei ...