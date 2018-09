Decreto Genova atteso per oggi a Roma

Pronto il Decreto Genova : zona franca 95 milioni per i porti e sgravi fiscali : Un assaggio della più che sospirata autonomia fiscale dei porti con la possibilità di trattenere fino al 3% del gettito Iva, una misura che se coinvolgesse solo l’Autorità di sistema di Genova e Savona libererebbe 95 milioni. sgravi fiscali e facilitazioni di ogni tipo, avvalendosi di tutti gli strumenti speciali previsti e non solo per le zone più...

Genova - arriva il Decreto : dagli aiuti per la città al nuovo commissario. Leggi il testo : aiuti ai privati, sconti fiscali, sostegno alle piccole e micro imprese, al trasporto pubblico locale a alle attività del porto. Sono alcune delle misure per Genova contenute nella prima bozza del ...

Conte il 14 a Genova - Toninelli : Decreto in Cdm forse domani. Cozzi : entro venerdì ferrovia libera dalle macerie : Toti: «Da parte di alcuni membri del Governo inesperienza e velleitarismo». Revoca a Autostrade, slittano i tempi |

Ponte - premier Conte venerdì a Genova Toninelli : Decreto in Cdm forse domani : Il post di Toti: «Il presidente del Consiglio ha accettato il nostro invito». Revoca a Autostrade, slittano i tempi. L’inchiesta, interrogatorio all’Ad di Spea Engineering |

Toninelli : "Decreto su Genova forse in Cdm già domani. Non vedo problemi per l'affidamento diretto dei lavori a Fincantieri" : Il decreto su Genova potrebbe arrivare prestissimo in Consiglio dei ministri. "forse addirittura già domani", ha detto Danilo Toninelli a margine del congresso nazionale ordini ingegneri. "Ci abbiamo lavorato fino a stanotte alle 2", ha specificato il ministro. Sulla ricostruzione del ponte Morandi di Genova - crollato il 14 agosto causando la morte di 43 persone - ha detto di non vedere problemi su un'eventuale procedura di affidamento ...

