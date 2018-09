Decreto Genova approvato “salvo intese” | manca il nome del commissario

Genova - ok del Cdm al Decreto urgenze : Il provvedimento approvato con la formula “salvo intese”. Il Mit: 6,4 milioni aggiuntivi per l’emergenza casa |

Ponte Morandi - Conte : “Approvato il Decreto Genova. Non c’è il nome del commissario straordinario” : “A Genova abbiamo detto che saremmo tornati presto: domani sarò a Genova a ricordare la triste ricorrenza, ma non torno a mani vuote, torno con questo decreto per consentire l’intrapresa per il ripristino delle condizioni di vita delle popolazioni locali”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte in una conferenza stampa a Palazzo Chigi. “Il nome del commissario straordinario non c’è. Ci riserviamo di fare in futuro il nome ...

Genova - ok del governo al Decreto "Emergenze". Manca nome del commissario : Il governo ha approvato il decreto legge Emergenze con la formula "salvo intese". Fra le misure approvate, ci son anche quelle per Genova, dopo la tragedia del ponte Morandi, insieme ad altre per la sicurezza delle infrastrutture e per i terremotati del Centro Italia e di Ischia."Abbiamo lavorato oggi al consiglio dei ministri e adottato un disegno di legge sulla Concretezza delle Pubbliche Amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo; ...

Ponte - Cdm : sì a Decreto legge per Genova : 20.20 "Domani sarò a Genova a ricordare la triste ricorrenza, ma non torno a mani vuote, bensì con un decreto per consentire il ripristino delle condizioni di vita delle popolazioni locali". Così il premier Conte dopo il Consiglio dei ministri che ha approvato il dl emergenze: via libera ad aiuti e sconti fiscali per individui e imprese colpite dal crollo del Ponte Morandi. "C'è dialogo continuo con Toti e Bucci" (governatore Liguria e sindaco ...

Genova - il governo vara mezzo "Decreto urgenze" : facilitazioni fiscali e aiuti - slitta il nome del commissario esterno : Il premier Giuseppe Conte: "Il commissario straordinario avrà ampi poteri e consentirà a Genova di avere un viadotto più bello"

Ponte Morandi - ok del Consiglio dei Ministri al Decreto Genova. Toti commissario : Il governatore della Liguria, Giovanni Toti sarà commissario per l’emergenza Genova. Sembrava ormai certo che il “Decreto Genova” dovesse slittare. E invece dal Consiglio dei Ministri è arrivato il via libera con la formula “salvo intese” del provvedimento che oltre a quella ligure legata al crollo di Ponte Morandi prevede altre «urgenze» -quel...

