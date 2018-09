Debito e deficit | ecco il piano di Savona | documento alla Ue | disinnescare il 3%

Debito e deficit - il piano di Savona per la Ue per disinnescare il 3% : Solo per fare un esempio, l'ultimo documento di economia e finanza approvato dal governo Gentiloni, indica il Pil nominale per il 2019 al 3,2% che, secondo la proposta di Savona, dovrebbe diventare ...

Dombrovskis : Tria condivide obiettivo taglio deficit - Debito in... : Il commissario europeo per l'euro Valdis Dombrovskis ha detto oggi che il ministro dell'Economia italiano Giovanni Tria condivide l'obiettivo di tagliare il deficit strutturale dell'Italia e di ridurre il debito nella legge di bilancio 2019.

Moscovici : l'Italia deve ridurre deficit strutturale e Debito : Roma, 7 set., askanews, - Il Bilancio dell'Italia deve puntare a ridurre il deficit strutturale e il debito pubblico, anche perché questa è la strada da seguire se si vogliono aumentare gli ...

Tria : 'Calo Debito non si discute - ma peggiorano crescita e deficit' : L'unico in grado di rassicurare i mercati è il ministro dell'economia Giovanni Tria che, nel corso di un'intervista al Sole 24 Ore secondo cui non c'è una fuga dai titoli italiani, ma piuttosto di ...