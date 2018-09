' De Laurentiis vuole comprare l' Hajduk Spalato'

De Laurentiis si scusa con i tifosi : 'Ci vuole tempo' : Roma, 3 set., askanews, - 'Evitiamo processi, siamo sereni anche perché ho sempre detto che le prime partite sarebbero state di assestamento soprattutto per un allenatore che manca dall'Italia da ...

Napoli - De Laurentiis : “Malagò vuole cambiare la Figc” : “Non credo che Malagò non voglia restare ligio alla sua volontà di riformare la federazione”. Così il patron di Napoli e Bari, Aurelio De Laurentiis, sul ruolo del presidente del Coni nel calcio italiano. De Laurentiis ne ha parlato questa sera a Bari, in occasione di una conferenza stampa in cui ha presentato la nuova dirigenza del club biancorosso. “Giovanni Malagò – ha aggiunto – sa bene che sta giocando ...