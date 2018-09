David Silva racconta l’Odissea del figlio | “5 mesi da incubo”

Manchester City - David Silva e il dramma del figlio : 'E' stata una odissea' : Lo spagnolo è tornato a parlare dei bruttissimi mesi passati per via del suo primogenito nato prematuro

City dilaga - David Silva festeggia : ANSA, - ROMA, 19 AGO - Una vittoria travolgente per il Manchester City che seppellisce di gol l'Huddersfield, 6-1, e regala un pomeriggio da incorniciare a David Silva che festeggia il suo debutto ...

Manchester City-Huddersfield 6-1 : tris di Aguero - squilli di Gabriel Jesus e David Silva : Senza fronzoli, con estrema qualità, e sfruttando anche gli assist della fortuna. Il Manchester City chiude la pratica Huddersfield già nella prima frazione di gioco, quando una doppietta del Kun e un ...

Manchester City - a David Silva torna il sorriso : gol e vittoria per il figlio Mateo : La sfida contro l'Huddersfield finirà di diritto tra i momenti più belli nel cassetto dei ricordi di David Silva. E non tanto per la 250esima presenza in Premier League, che lo fanno diventare il ...

Premier League - che domenica per David Silva : un super gol per festeggiare la 'prima' del figlio Mateo : ... che a fine 2017 era nato prematuro di diverse settimane e aveva "combattuto per la vita", come raccontato pubblicamente dal campione del mondo 2010. La situazione si è fortunatamente risolta per il ...

Anche David Silva lascia la Spagna : Dopo Gerard Piquè, la nazionale spagnola dice addio a un altro giocatore che l’ha fatta diventare grande: David Silva. Il centrocampista del MAnchester City ha fatto conoscere la sua decisione in una lettera pubblicata sui suoi profili social. Silva dice basta dopo 125 presenze con la nazionale e ben 35 gol, che lo rendono il quarto miglior realizzatore della ‘Roja’ con la quale ha vinto un Mondiale e due Europei. Il ...

Spagna - dopo Piquè anche David Silva lascia la Nazionale : David Silva lascia la Nazionale spagnola dopo la delusione del Mondiale russo, il ciclo volge al termine dopo l’addio anche di Piquè dopo Gerard Piqué anche David Silva lascia la Nazionale spagnola. Lo ha reso noto lo stesso giocatore del Manchester City con una lettera pubblicata su Instagram: “Non è facile, dopo tutto quello che ho vissuto, sedermi a scrivere. Sono stati giorni e settimane di riflessione al termine delle ...

David Silva racconta la malattia del figlio : “I mesi più complicati della mia vita” : “Ero spaventato a morte. Erano i momenti più difficili, i mesi più complicati della mia vita“. A parlare così è David Silva, centrocampista del Manchester City e della nazionale spagnola. Il giocatore ha raccontato al Sun del difficile periodo passato a causa della paura di perdere suo figlio. “Sono venuto in Spagna e ho parlato con i medici, hanno avuto risposte diverse, non sapevamo cosa sarebbe successo domani. Non puoi ...

David Silva ed il dramma del figlio Mateo - il trequartista racconta gli attimi di apprensione : “ero morto di paura” : David Silva racconta per la prima volta dei giorni in ospedale in apprensione per il figlio Mateo: la nascita prematura del bebè ha fatto sorgere complicazioni per sua la salute David Silva per la prima volta parla delle difficoltà affrontate dopo la nascita prematura del figlio Mateo. Il trequartista del Manchester City racconta come il piccolo, nato dopo appena 25 settimane di gestazione, sia dovuto rimanere in ospedale per quattro mesi ...