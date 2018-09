DAVID CROSBY Il concerto di Milano | ruggito e poesia dell’ultimo hippie

ilsussidiario

(Di giovedì 13 settembre 2018) Due date italiane, cominciando da quella di due sere fa, per la leggenda della West Coast, in magnifica forma nonostante i 77 anni. WALTER MUTO(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 07:12:00 GMT)/ "Lighthouse": tra la West Coast e gli Snarky Puppy& NASH/ Come se il tempo si fosse fermato