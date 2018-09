Dal super tifone Mangkhut all’uragano Florence | 6 cicloni tra Atlantico e Pacifico

Superman : caos alla DC. Henry Cavill è fuori Dal progetto? : Per i fan della DC le ultime ore sono state piuttosto febbricitanti. Nel tardo pomeriggio di ieri è trapelata la notizia che il personaggio di Superman, interpretato dal più che convincente Henry Cavill, è stato licenziato dalla casa di produzione.Secondo una fonte dell"Entertainment Weekly, a causa di divergenze creative, l"attore non sarebbe stato riconfermato nel ruolo dell"iconico super-eroe che ha interpretato fin dal 2013, anno in cui è ...

Astronomia - una supernova splendente nel tempo : continua a brillare a distanza di 6 anni Dall’esplosione : Diventano così luminose da mettere in secondo piano le galassie che le ospitano, possono impiegare mesi o addirittura anni prima di dissolversi e in alcuni casi i loro resti, imbattendosi in gas ricchi di idrogeno, ridiventano intensamente splendenti: sono le supernove, le spettacolari esplosioni che caratterizzano le fasi conclusive dell’evoluzione stellare. Una di esse – Sn 2012au – ha particolarmente suscitato l’interesse degli ...

Ambra Angiolini snobbata Dalle fiction : «Ho fatto provini per tutte - mai superato uno» : Attrice affermata e un David di Donatello conquistato, Ambra Angiolini non è mai riuscita a superare un provino per una fiction . Fino ad oggi: proprio in questi giorni, infatti, sta terminando di ...

Sistema SuperEnalotto di 12N a G5 valido Dall’11 Settembre 2018 : Sistema SuperEnalotto ridotto di 12 numeri a garanzia del 5, pronostico valido per i prossimi tre colpi, a partire dall’11 Settembre 2018. Le previsioni SuperEnalotto riportate in questa pagina, sono pubbliche ed elaborate su base statistica, la proposta di oggi è un Sistema ridotto di 12 numeri a garanzia del 5 sviluppato in 37 sestine. Il Sistema va messo in […] L'articolo Sistema SuperEnalotto di 12N a G5 valido dall’11 ...

METEO sconquassato Dal super URAGANO e dalle bufere della Spagna : La scienza moderna riesce ad intercettare le sue variazioni, le imprime in mappe esplicative per farne una sintesi. Le previsioni METEO dei tempi moderni sono efficienti, efficaci, hanno alta ...

Ferrari : una super hatchback derivata Dal futuro crossover? [FOTO] : Il prossimo debutto del futuro crossover targato Ferrari apre nuovi ed interessanti scenari nella Casa del Cavallino Rampante Le speculazioni relative al debutto nel prossimo futuro di una Ferrari crossover stanno stimolando la fantasia di appassionati, esperti del settore e designer. Tra questi ultimi, il talentuoso Taekang Lee ha provato ad immaginare tramite la realizzazione di una serie di rendering una Ferrari hatchback, derivata ...

METEO alterato Dal super URAGANO d'Oceano e dalle bufere della Spagna : La scienza moderna riesce ad intercettare le sue variazioni, le imprime in mappe esplicative per farne una sintesi. Le previsioni METEO dei tempi moderni sono efficienti, efficaci, hanno alta ...

Alluvione Livorno - l’inchiesta verso la svolta : Dall’urbanistica ai soccorsi - così la superperizia degli ingegneri sarà decisiva : Il procuratore di Livorno Ettore Squillace Greco La svolta potrebbe arrivare già nelle prossime settimane. Dalla Procura di Livorno non filtra una voce sull’inchiesta sull’Alluvione del 2017, se non che “sarà chiusa presto”. Nient’altro: il resto è rigorosamente “top secret”. Ad esempio la super consulenza di centinaia di pagine depositata prima delle vacanze estive e che si concentra sulla parte urbanistica ed edilizia. Negli ultimi dodici mesi ...

Cronache Dal Forum - Tra supereroi - campi di battaglia e coloratissimi mondi fantasy : ... tornare al punto di salvataggio per poi ripartire "solo per vedere cosa c'è oltre quella collina / solo un altro livello, manca così poco" = altra mezzora a mietere il mondo, tornare al punto di ...

Basket – Italia sconfitta Dalla Repubblica Ceca nella gara inaugurale della VTG Supercup : Italia sconfitta dalla Repubblica Ceca nella gara d’esordio della VTG Supercup: azzurri ko 87-80, ma coach Sacchetti resta fiducioso L’Italia perde 87-80 contro la Repubblica Ceca nella prima gara della VTG Supercup. Gli Azzurri, partiti male e autori di una prova opaca, hanno provato più volte a ricucire lo svantaggio lungo tutto il corso del match senza però riuscire a dare continuità agli strappi offensivi. A nulla è valsa la ...

Previsione Superenalotto valida Dall’ 8 Settembre 2018 : Previsione Superenalotto, proposta di 5 combinazioni più superstar, valide per tre concorsi a partire dall’estrazione dell’ 8 Settembre 2018. La Previsione Superenalotto proposta è stata elaborata su base statistica le colonne in gico sono cinque più i relativi numeri per il gioco con il superstar. Il nuovo jackpot per il concorso numero 108 dell’ 8 Settembre è di 35.900.000,00 euro. […] L'articolo Previsione ...

La sensuale Diletta Leotta super impegnata : Dalla serie A al concorso di Miss Italia [GALLERY] : 1/24 Instagram ...

SuperEnalotto - tre (s)fortunati a un passo Dal sogno : i numeri dell'ultima estrazione : In arrivo un sabato da 35,9 milioni di euro per il SuperEnalotto: nessun 6 nell'ultima estrazione, quella di giovedì 6...

Abbassano il colesterolo e proteggono Dall’osteoporosi : ecco i “superfood della nonna” Made in Italy : Addio al menu proposto dai grandi chef o dal dietologo, più di un italiano su tre (36%) si affida al medico per risolvere i propri dubbi sull’alimentazione, una scelta coerente con il ruolo salutistico dell’alimentazione. E’ quanto emerge dall’analisi Coldiretti su dati Ref Ricerche presentata in occasione dell’inaugurazione del Sana, il 30° salone internazionale del biologico e del naturale a Bologna dove sono esposti nello stand della ...