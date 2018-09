Dal Cdm luce verde all' identificazione biometrica per i dipendenti pubblici

Non c'è accordo sul decreto Genova a un mese Dal crollo del ponte. In Cdm solo un esame preliminare : L'accordo non c'è ancora. E se sarà raggiunto, potrebbe essere al ribasso. Le tante bozze che circolano del decreto legge su Genova vengono modificate di ora in ora, di minuto in minuto. A Consiglio dei ministri in corso, iniziato con ritardo, nessuno tra i ministri ha la certezza che il provvedimento, che dovrebbe dare il via alla ricostruzione del ponte Morandi e mettere nero su bianco gli aiuti alla popolazione, sarà ...

Conte il 14 a Genova - Toninelli : decreto in Cdm forse domani. Cozzi : entro venerdì ferrovia libera Dalle macerie : Toti: «Da parte di alcuni membri del Governo inesperienza e velleitarismo». Revoca a Autostrade, slittano i tempi |

Toninelli : il decreto Genova venerdì in Cdm"Il ponte ricostruito Dallo Stato - penso Fincantieri" : Il titolare delle Infrastrutture in audizione alla Camera ha spiegato che, partendo dalle regole attuali del Codice degli Appalti, sulla base dell'eccezionalità "potremo affidare direttamente a una societa' pubblica, pensiamo a Fincantieri, l'appalto per la ricostruzione del ponte".

Ddl anticorruzione - ok Dal Cdm : Daspo a vita per reati sopra i 2 anni/ Ultime notizie - insorge l’opposizione : Ddl anticorruzione, ok dal Cdm: Daspo a vita per reati sopra i 2 anni. Ultime notizie, insorge l’opposizione gridando all'anticostituzionalità dello stesso ddl(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 08:42:00 GMT)

Sforare o sfiorare. Dal Cdm parte il grande calendario che porterà alla manovra : Sforare o sfiorare. Il dibattito della politica di questi giorni approderà inevitabilmente anche nel Consiglio dei ministri di oggi. Superare il tetto del 3% del deficit/Pil o spingersi al limite, senza superarlo? Molte le voci che si sono susseguite negli ultimi giorni, tutte stilettate al ministro dell'Economia Giovanni Tria, responsabile delle finanze e della loro tenuta, il quale ha però voluto chiarire che l'Italia "non ...

Crollo ponte Genova - Conte : Dal Cdm fondi per l’emergenza - ora subito le case per gli sfollati : “Come abbiamo detto il Governo è con Genova e con i genovesi e non solo a parole, ma con gesti concreti“: lo ha scritto su Facebook il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. “Nell’immediatezza del Crollo avevamo stanziato 5 milioni di euro per gestire lo stato di emergenza e ieri il Consiglio dei Ministri ha stanziato altri 28 milioni e 470 mila euro. Soldi che, come richiesto e quantificato dalla Regione Liguria, ...

Crollo ponte Genova : Dal Cdm decisi i contributi. Toti : altri 28 - 5 mln per Genova : "decisi i contributi". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini lasciando la riunione di ministri in corso in Prefettura a Genova per il Crollo di ponte Morandi a chi gli chiedeva cosa ...

Crollo ponte Genova - Regione : Dal Cdm sabato altri fondi : In riferimento al Crollo del ponte Morandi, l’assessore regionale alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone ha annunciato che il Consiglio dei ministri straordinario in programma sabato presso la Prefettura di Genova stanzierà la seconda tranche di aiuti alla città per affrontare l’emergenza: dopo i 5 milioni stanziati per le urgenze verranno riconosciuti aiuti per dare un’abitazione agli sfollati, modificare la viabilità ...

Scuola : Dal Cdm via libera all'assunzione di oltre 57 mila docenti : Si tratta di 43.980 docenti su posto comune e 13.342 docenti su posto di sostegno - Il consiglio dei Ministri di ieri sera ha approvato, all'unanimità, l'assuzione a tempo indeterminato di oltre ...

Cdm : via libera al ddl antiviolenza - pene più pesanti per aggressioni in ospeDale : Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al ddl che prevede nuove misure contro gli episodi di violenza ai danni di medici e sanitari. Il provvedimento prevede l'inasprimento delle pene per gli atti di violenza e le minacce nei confronti degli operatori sanitari nell’esercizio della loro attività e la costituzione di un Osservatorio nazionale sulla sicurezza di tutto il ...

Cdm : via libera al ddl antiviolenza - pene più pesanti per aggressioni in ospeDale : Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al ddl che prevede nuove misure contro gli episodi di violenza ai danni di medici e sanitari. Il provvedimento prevede l'inasprimento delle pene per gli ...

Dl dignità - Di Maio : Provvedimento 2.0 migliorato rispetto a quello approvato Dal CdM : Teleborsa, - "Sono oltre 450 gli emendamenti presentati nell'Aula della Camera al decreto dignità". Lo ha riferito il relatore per la commissione Lavoro Davide Tripiedi , M5S,. L'esame ha preso il via ...

Mountain Bike - Chiara Teocchi fuori Dalla top ten nella quinta prova di CdM disputata ad Andorra : nella gara Elite maschile 21° posto per Colledani, 28° per Tempier e 38° per Fontana Chiara Teocchi si è piazzata undicesima fra le Donne Under 23 nella quinta prova della Coppa del Mondo MTB UCI, disputata domenica 15 luglio a Vallnord (Andorra). Equipaggiata con Methanol CV, la 21enne bergamasca del Team Bianchi Countervail ha concluso a pochi secondi dalla Top 10, staccata di 6’05” dalla vincitrice Sina ...

Sicilia - il Cdm impugna articoli della Finanziaria varata Dall'Ars : Dopo l'impugnativa, il M5S chiede le dimissioni dell'assessore all'Economia Gaetano Armao. 'Eccolo qua il capolavoro firmato Musumeci-Armao. Quando dicevamo in commissione e in aula che la ...