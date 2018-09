Crollo ponte Genova | Toti | il decreto va condiviso | può anche slittare

Crollo ponte Morandi - ecco cosa prevede il decreto Genova : Ci saranno fondi per famiglie e imprese colpite. Sarà poi nominato il commissario straordinario e istituita un'Agenzia per le infrastrutture

“Non lo fa più dal giorno del Crollo”. Ponte Morandi : Adele - la bimba da aiutare : Un mese preciso. Un mesa dallo squarcio che ha spaccato il cuore di Genova e fatto piangere tutto il paese. Il viadotto 10 che viene giù, il Ponte Morandi – per tutti il Ponte sopra la città – che si avvita e viene giù portando con se 49 vite che il destino aveva messo in quei momenti su quella lingua di asfalto sospesa, istmo di incontri, arrivi e partenze. Nelle ore immediatamente successive alcuni testimoni parleranno di un rumore simile ...

Zanda - PD - : 'Crollo del ponte continua a insegnarci molto. Mostra la debolezza e l'assenza dello Stato' : Segnalano il tentativo di cambiare la natura della nostra società, condizionare la libertà di stampa, disconoscere l'autonomia dei giudici e umiliare la scienza. In una parola, arrivando a toccare ...

Crollo ponte Morandi - presidente Autostrade : “Abbiamo diritto e dovere di ricostruire” : "Se il Governo dovesse non rispettare quanto previsto dalla Convenzione non potremmo restare inerti, dovremmo tutelarci" ha avvertito il presidente di Autostrade Fabio Cerchiai, ricordando che "il ministero dei Trasporti ha l'obbligo di documentare le eventuali violazioni del concessionario, cosa che fino ad oggi non ha fatto".Continua a leggere

Juncker telefona a Conte “Allibito da attacchi Salvini”/ Ultime notizie “Non colpa UE il Crollo ponte Genova" : Ue, Juncker: “No al nazionalismo che odia gli altri". Ultime notizie, il presidente della Commissione all'Europarlamento: "Progetto di pace, Europa tollerante"(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 18:47:00 GMT)

Crollo del Ponte Morandi : "Tornerò a Genova per la mezza maratona" : E' viva per miracolo, Rita Giancristofaro , 41enne sopravvissuta assieme al fidanzato Federico Cerne, fisioterapista dell' Alma Basket di Trieste , al Crollo del Ponte Morandi dello scorso 14 agosto . ...

Ponte Morandi - Genova fa i conti con gli effetti del Crollo : Prima di tutto, però, il crollo del Ponte Morandi ha cambiato la vita e l'economia del quartiere che per 50 anni ha vissuto sotto le sue campate e che ora "rischia di sparire: con gli sfollati, ...

Crollo ponte - Toninelli : “Colpa è di chi lo aveva in custodia - con la complicità dello Stato” : Il ministro Toninelli torna sul Crollo del ponte Morandi: "lo Stato ha rinunciato al ruolo di gestore e poi a quello di controllore. Il nuovo ponte avrà il sigillo dello Stato e segnerà la rinascita di Genova. E annuncia che il decreto potrebbe arrivare in Consiglio dei ministri già domani sera.Continua a leggere

Crollo di ponte Morandi - appello della Regione : spostare Samp-Fiorentina : Genova - All'unanimità per alzata di mano, il consiglio Regionale della Liguria ha chiesto alla Lega Calcio di spostare il recupero di Sampdoria-Fiorentina , partita di serie A in programma allo ...

Crollo ponte : Casellati - serve Paese unito : ANSA, - ROMA, 11 SET - "Una tragedia che poteva e doveva essere evitata". Lo ha detto la Presidente del Senato, Elisabetta Casellati, ricordando il drammatico Crollo del ponte Morandi a Genova. "I ...

Crollo ponte Genova : 300 sensori di stabilità sui monconi : Saranno 300 i sensori di stabilità istallati sui due monconi del Ponte Morandi a partire dalla pila 10, quella pericolante sopra le case degli sfollati. Lo ha spiegato il sindaco Marco Bucci oggi a Palazzo Tursi in Consiglio comunale. “L’istallazione del sistema di monitoraggio in tutto il Ponte inizierà dalla pila 10 per verificare la possibilità del ritorno degli sfollati nelle proprie abitazioni, – ha detto Bucci -. Giovedì ...

Genova - ponte Morandi : acquisito nuovo video del momento del Crollo : La procura di Genova ha acquisito un nuovo video in cui è stato ripreso il momento del crollo del ponte Morandi: le immagini di un’azienda sono al vaglio degli investigatori che le stanno confrontando con le testimonianze, e con l’altro video della Ferrometal. L'articolo Genova, ponte Morandi: acquisito nuovo video del momento del crollo sembra essere il primo su Meteo Web.

Crollo ponte - Toninelli : 'Ricostruzione da affidare allo Stato - penso a Fincantieri' - Il decreto Genova venerdì in Cdm : Il "decretone" per Genova, relativo alla gestione del post-Crollo del ponte Morandi, approderà venerdì in Consiglio dei ministri. Lo ha annunciato il ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli , ...

Crollo ponte : Toninelli annuncia decretone per Genova venerdì al Cdm - lavori a Fincantieri : 'venerdì nel Consiglio dei ministri ci sarà un decreto per Genova anche per le sue imprese. L'obiettivo è far ripartire una delle città più economicamente strategiche del nostro Paese': lo ha ...