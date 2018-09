Crollo Ponte Genova | “Con Renzo Piano-Fincantieri sarà realizzato in poco tempo”

Quarto Grado - 14 settembre : al centro della puntata il Crollo del ponte Morandi a Genova : La squadra del programma della rete diretta da Sebastiano Lombardi riprende ad indagare su casi di cronaca , vicende irrisolte e cold case che da anni attendono la verità. Tutta la redazione della ...

Il Crollo del ponte Morandi a Genova - un mese dopo - : Il viadotto Polcevera crolla alle 11.36 del 14 agosto. La struttura, con piloni alti 90 metri, frana improvvisamente provocando la morte di 43 persone. Dai funerali alle indagini: cos'è successo nei ...

Non c'è accordo sul decreto Genova a un mese dal Crollo del ponte. In Cdm solo un esame preliminare : L'accordo non c'è ancora. E se sarà raggiunto, potrebbe essere al ribasso. Le tante bozze che circolano del decreto legge su Genova vengono modificate di ora in ora, di minuto in minuto. A Consiglio dei ministri in corso, iniziato con ritardo, nessuno tra i ministri ha la certezza che il provvedimento, che dovrebbe dare il via alla ricostruzione del ponte Morandi e mettere nero su bianco gli aiuti alla popolazione, sarà ...

Crollo Ponte Morandi - gli sfollati a Conte : 'Che fine faremo?' - : A un mese dal Crollo del viadotto, in occasione della commemorazione, gli sfollati chiederanno al premier quando potranno entrare a prendere i loro beni dalle case a rischio. Intanto la Conferenza ...

Crollo del Ponte Morandi - un mese dopo : la programmazione speciale di Sky : È passato un mese dal Crollo del Ponte Morandi, la tragedia che ha colpito la città di Genova e ha strappato alla vita 43 persone e per ricordare il tremendo evento le principali rete italiane stanno mettendo a punto palinsesti speciali e appuntamenti commemorativi.Sky non si tira indietro, apportando variazioni significative nella programmazione, declinate per tutte le aree tematiche del tv satellitare: dagli approfondimenti allo sport, ...

Genova - bambina non parla più dopo il Crollo del ponte/ Dal 14 agosto si esprime solo con i disegni : Genova, bambina non parla più dopo il crollo del ponte: dal 14 agosto si esprime solo con i disegni. Gli esperti parlano di un "blocco temporaneo" dovuto al trauma. Le ultime notizie(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 16:43:00 GMT)

Adele guardava i lampi: stava per cominciare il temporale. Era la mattina del 14 agosto e, dalla sua finestra, si vedeva il ponte Morandi: così ...

Crollo Ponte Genova - Toti : il decreto va condiviso - può anche slittare - : Il governatore della Liguria avverte sulla bozza del testo per la ricostruzione: "Non morirà nessuno se dovrà slittare di una settimana". E attacca: "Sarebbe un decreto lesivo di ogni leale ...

Crollo Ponte Morandi - ecco cosa prevede il decreto Genova : Ci saranno fondi per famiglie e imprese colpite. Sarà poi nominato il commissario straordinario e istituita un'Agenzia per le infrastrutture

“Non lo fa più dal giorno del Crollo”. Ponte Morandi : Adele - la bimba da aiutare : Un mese preciso. Un mesa dallo squarcio che ha spaccato il cuore di Genova e fatto piangere tutto il paese. Il viadotto 10 che viene giù, il Ponte Morandi – per tutti il Ponte sopra la città – che si avvita e viene giù portando con se 49 vite che il destino aveva messo in quei momenti su quella lingua di asfalto sospesa, istmo di incontri, arrivi e partenze. Nelle ore immediatamente successive alcuni testimoni parleranno di un rumore simile ...

Zanda - PD - : 'Crollo del ponte continua a insegnarci molto. Mostra la debolezza e l'assenza dello Stato' : Segnalano il tentativo di cambiare la natura della nostra società, condizionare la libertà di stampa, disconoscere l'autonomia dei giudici e umiliare la scienza. In una parola, arrivando a toccare ...

Crollo Ponte Morandi - presidente Autostrade : “Abbiamo diritto e dovere di ricostruire” : "Se il Governo dovesse non rispettare quanto previsto dalla Convenzione non potremmo restare inerti, dovremmo tutelarci" ha avvertito il presidente di Autostrade Fabio Cerchiai, ricordando che "il ministero dei Trasporti ha l'obbligo di documentare le eventuali violazioni del concessionario, cosa che fino ad oggi non ha fatto".Continua a leggere

Juncker telefona a Conte “Allibito da attacchi Salvini”/ Ultime notizie “Non colpa UE il Crollo Ponte Genova" : Ue, Juncker: “No al nazionalismo che odia gli altri". Ultime notizie, il presidente della Commissione all'Europarlamento: "Progetto di pace, Europa tollerante"(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 18:47:00 GMT)

Crollo del Ponte Morandi : "Tornerò a Genova per la mezza maratona" : E' viva per miracolo, Rita Giancristofaro , 41enne sopravvissuta assieme al fidanzato Federico Cerne, fisioterapista dell' Alma Basket di Trieste , al Crollo del Ponte Morandi dello scorso 14 agosto . ...