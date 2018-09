Cristiano Ronaldo gossip | il dettaglio privato ai tempi della relazione con Irina Shayk

Cristiano Ronaldo è… impazzito! CR7 fa il “verso” ad un giornalista : il VIDEO diventa virale : Cristiano Ronaldo si diverte coi compagni della Juventus a fare il verso ad un ignaro giornalista durante una diretta Cristiano Ronaldo, durante una diretta di JuventusTv, si è divertito assieme ai compagni ad imitare un giornalista intento nel fare il suo lavoro. Il calciatore portoghese si è avvicinato quatto quatto al collega, il quale non si è accorto di nulla. Cristiano Ronaldo ha attirato anche altri compagni nello scherzo, a ...

Zaytsev sfida Cristiano Ronaldo : "Vediamo chi è più potente…" : Ivan Zaytsev è la stella della nazionale italiana di pallavolo . Il nome e il cognome, russi, non devono trarre in inganno: è nato, da due sportivi sovietici, nel 1988 a Spoleto, dove il papà giocava ...

Cristiano Ronaldo lancia la sua nuova linea di intimo [FOTO] : Cristiano Ronaldo ha lanciato la sua nuova linea di intimo ed ha ammesso: “questa è stata una delle riprese più divertenti di sempre. Sono un bambino adulto nel cuore e non capita tutti i giorni di saltare in una buca gigante. La biancheria intima CR7 ti fa stare bene, quindi volevo che la nuova campagna la catturasse e avesse un aspetto divertente e leggero. La biancheria intima è il fondamento di qualsiasi abbigliamento così ...

Cristiano Ronaldo "nudo" sui social per lanciare la nuova linea di intimo : Quale miglior testimonial per l"intimo maschile se non Cristiano Ronaldo? Soprattutto, poi, se il marchio da lanciare è di proprietà dello stesso cinque volte pallone d"oro.L"attaccante della Juventus, infatti, sa come fare imprenditoria e anche marketing, oltre a come giocare bene a calcio e vincere campionati e coppe à gogo. E così il portoghese 33enne, sui suoi profili social - Istagram, Facebook e Twitter - ha postato una foto per lanciare ...

I Vip albergatori - da Giorgio Armani a Cristiano Ronaldo : Copperfield ha deciso di trasformare questo paradiso terrestre in uno dei complessi privati più lussuosi del mondo: solo 24 sono gli ospiti ammessi, d'altronde é un luogo alla portata di poche ...

Cristiano Ronaldo apre un nuovo hotel a Parigi : investimento da 60 milioni : Cristiano Ronaldo aprirà un nuovo hotel a Parigi, il sesto con il brand Pestana CR7 Lifestyle hotels. L'articolo Cristiano Ronaldo apre un nuovo hotel a Parigi: investimento da 60 milioni è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Lo strano aneddoto su Cristiano Ronaldo - CR7 il vanitoso : “alle Maldive la fidanzata gli faceva la manicure” : Cristiano Ronaldo e le sue vacanze alle Maldive di qualche anno fa, CR7 beccato dal paparazzo in un momento ‘compromettente’ Cristiano Ronaldo ed i pettegolezzi sul suo conto si sono moltiplicati con il suo arrivo in Italia. La nuova stella della Juventus è presa d’assalto in ogni suo momento di relax dai paparazzi ed in campo dall’attenta analisi di giornalisti e telecronisti. Come ogni fenomeno, il portoghese ...

De Vrij : 'Inter - non sono soddisfatto. Cristiano Ronaldo? Mbappé è più forte' : Stefan de Vrij dice tutto . il difensore olandese dell' Inter è stato protagonista di una lunga intervista al Corriere dello Sport , in cui ha parlato dell'avvio di stagione dei nerazzurri, del suo addio alla Lazio e non solo: 'Sicuramente non sono soddisfatto per i risultati ed è un peccato che abbiamo già perso cinque ...

Cristiano Ronaldo - la nuova campagna per la CR7 Underwear : L’icona internazionale dello sport Cristiano Ronaldo ha lanciato oggi la nuova campagna pubblicitaria relativa all’ultima collezione CR7 Underwear. Protagonista assoluto, lui stesso. Il campione sex-symbol è stato infatti ritratto in varie pose all’interno di una gigantesca vasca piena di palline. Il 5 volte Pallone d’oro ha dichiarato: “Questa è stata una degli shooting più divertenti di sempre! La biancheria intima CR7 ti fa ...

Cristiano Ronaldo e Georgina : ecco quanto vale una loro foto - la cifra è pazzesca [FOTO e DATI] : 1/18 Instagram ...

Cristiano Ronaldo - ecco cosa si faceva fare dalla sua ex/ La divertente bomba di gossip a “Vieni da me” : Cristiano Ronaldo vanitoso? A quanto pare… sì! Sul giocatore di calcio più pagato al mondo, i gossip e le indiscrezioni sono sempre state il vero “sale” della sua vita.(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 18:43:00 GMT)

“Cristiano Ronaldo si faceva fare la manicure dall’ex fidanzata” : il gossip che non ti aspetti a Vieni da me : “Cristiano Ronaldo si faceva fare la manicure da Irina Shayk”: il gossip a Vieni da me di Caterina Balivo I gossip e gli aneddoti su Cristiano Ronaldo non mancano mai. L’ultimo è arrivato da Vieni da me, il nuovo programma Rai di Caterina Balivo. Il paparazzo Maurizio Sorge ha rivelato in diretta tv di aver […] L'articolo “Cristiano Ronaldo si faceva fare la manicure dall’ex fidanzata”: il gossip che non ...

Fifa 19 - svelati i 10 giocatori più forti del gioco : Messi e Cristiano Ronaldo alla pari : Se lo stavano chiedendo tutti: "Quali saranno i 10 giocatori più forti di Fifa 19? ". E soprattutto: "Cristiano Ronaldo avrà un overall più alto di Messi o viceversa?". Almeno per quest'ultima domanda,...

VIDEO Ivan Zaytsev sfida Cristiano Ronaldo sul canale olimpico : “Chi tira più forte un pallone?”. Il duello stellare si farà? : Ivan Zaytsev ha ufficialmente sfidato Cristiano Ronaldo a chi tira più violentemente e velocemente un pallone. Lo Zar aveva già dichiarato qualche settimana fa sui social il suo desiderio di fronteggiare CR7, ora l’opposto della nostra Nazionale attualmente impegnato ai Mondiali 2018 di volley maschile ha lanciato il guanto al celeberrimo calciatore attraverso il profilo Olympic Channel, l’account ufficiale delle Olimpiadi: dunque si ...