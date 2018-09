Cristiano Ronaldo gossip : il dettaglio privato ai tempi della relazione con Irina Shayk : Questa l'indiscrezione che sta circolando da ore sul calciatore tra i più pagati del mondo neo acquisto della Juventus. Il gossip è spuntato fuori Vieni da me , nuovo programma pomeridiano condotto ...

Cristiano Ronaldo è… impazzito! CR7 fa il “verso” ad un giornalista : il VIDEO diventa virale : Cristiano Ronaldo si diverte coi compagni della Juventus a fare il verso ad un ignaro giornalista durante una diretta Cristiano Ronaldo, durante una diretta di JuventusTv, si è divertito assieme ai compagni ad imitare un giornalista intento nel fare il suo lavoro. Il calciatore portoghese si è avvicinato quatto quatto al collega, il quale non si è accorto di nulla. Cristiano Ronaldo ha attirato anche altri compagni nello scherzo, a ...

Zaytsev sfida Cristiano Ronaldo : "Vediamo chi è più potente…" : Ivan Zaytsev è la stella della nazionale italiana di pallavolo . Il nome e il cognome, russi, non devono trarre in inganno: è nato, da due sportivi sovietici, nel 1988 a Spoleto, dove il papà giocava ...

Cristiano Ronaldo lancia la sua nuova linea di intimo [FOTO] : Cristiano Ronaldo ha lanciato la sua nuova linea di intimo ed ha ammesso: “questa è stata una delle riprese più divertenti di sempre. Sono un bambino adulto nel cuore e non capita tutti i giorni di saltare in una buca gigante. La biancheria intima CR7 ti fa stare bene, quindi volevo che la nuova campagna la catturasse e avesse un aspetto divertente e leggero. La biancheria intima è il fondamento di qualsiasi abbigliamento così ...

Cristiano Ronaldo "nudo" sui social per lanciare la nuova linea di intimo : Quale miglior testimonial per l"intimo maschile se non Cristiano Ronaldo? Soprattutto, poi, se il marchio da lanciare è di proprietà dello stesso cinque volte pallone d"oro.L"attaccante della Juventus, infatti, sa come fare imprenditoria e anche marketing, oltre a come giocare bene a calcio e vincere campionati e coppe à gogo. E così il portoghese 33enne, sui suoi profili social - Istagram, Facebook e Twitter - ha postato una foto per lanciare ...

I Vip albergatori - da Giorgio Armani a Cristiano Ronaldo : Copperfield ha deciso di trasformare questo paradiso terrestre in uno dei complessi privati più lussuosi del mondo: solo 24 sono gli ospiti ammessi, d'altronde é un luogo alla portata di poche ...

Cristiano Ronaldo apre un nuovo hotel a Parigi : investimento da 60 milioni : Cristiano Ronaldo aprirà un nuovo hotel a Parigi, il sesto con il brand Pestana CR7 Lifestyle hotels. L'articolo Cristiano Ronaldo apre un nuovo hotel a Parigi: investimento da 60 milioni è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Lo strano aneddoto su Cristiano Ronaldo - CR7 il vanitoso : “alle Maldive la fidanzata gli faceva la manicure” : Cristiano Ronaldo e le sue vacanze alle Maldive di qualche anno fa, CR7 beccato dal paparazzo in un momento ‘compromettente’ Cristiano Ronaldo ed i pettegolezzi sul suo conto si sono moltiplicati con il suo arrivo in Italia. La nuova stella della Juventus è presa d’assalto in ogni suo momento di relax dai paparazzi ed in campo dall’attenta analisi di giornalisti e telecronisti. Come ogni fenomeno, il portoghese ...

De Vrij : 'Inter - non sono soddisfatto. Cristiano Ronaldo? Mbappé è più forte' : Stefan de Vrij dice tutto . il difensore olandese dell' Inter è stato protagonista di una lunga intervista al Corriere dello Sport , in cui ha parlato dell'avvio di stagione dei nerazzurri, del suo addio alla Lazio e non solo: 'Sicuramente non sono soddisfatto per i risultati ed è un peccato che abbiamo già perso cinque ...

Cristiano Ronaldo - la nuova campagna per la CR7 Underwear : L’icona internazionale dello sport Cristiano Ronaldo ha lanciato oggi la nuova campagna pubblicitaria relativa all’ultima collezione CR7 Underwear. Protagonista assoluto, lui stesso. Il campione sex-symbol è stato infatti ritratto in varie pose all’interno di una gigantesca vasca piena di palline. Il 5 volte Pallone d’oro ha dichiarato: “Questa è stata una degli shooting più divertenti di sempre! La biancheria intima CR7 ti fa ...

Cristiano Ronaldo - ecco cosa si faceva fare dalla sua ex/ La divertente bomba di gossip a “Vieni da me” : Cristiano Ronaldo vanitoso? A quanto pare… sì! Sul giocatore di calcio più pagato al mondo, i gossip e le indiscrezioni sono sempre state il vero “sale” della sua vita.(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 18:43:00 GMT)

“Cristiano Ronaldo si faceva fare la manicure dall’ex fidanzata” : il gossip che non ti aspetti a Vieni da me : “Cristiano Ronaldo si faceva fare la manicure da Irina Shayk”: il gossip a Vieni da me di Caterina Balivo I gossip e gli aneddoti su Cristiano Ronaldo non mancano mai. L’ultimo è arrivato da Vieni da me, il nuovo programma Rai di Caterina Balivo. Il paparazzo Maurizio Sorge ha rivelato in diretta tv di aver […] L'articolo “Cristiano Ronaldo si faceva fare la manicure dall’ex fidanzata”: il gossip che non ...

Fifa 19 - svelati i 10 giocatori più forti del gioco : Messi e Cristiano Ronaldo alla pari : Se lo stavano chiedendo tutti: "Quali saranno i 10 giocatori più forti di Fifa 19? ". E soprattutto: "Cristiano Ronaldo avrà un overall più alto di Messi o viceversa?". Almeno per quest'ultima domanda,...