Credito Valtellinese | le posizioni corte di Marshall Wace

Piazza Affari : scambi in positivo per Credito Valtellinese : Punta con decisione al rialzo la performance di Credito Valtellinese , con una variazione percentuale dell'1,80%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB . ...

A Piazza Affari corre Credito Valtellinese : Vigoroso rialzo per Credito Valtellinese , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,64%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del ...

Credito Valtellinese - assemblea il 12 ottobre : Il Consiglio d'amministrazione di Credito Valtellinese ha convocato l'assemblea ordinaria degli azionisti chiesta da Denise Dumont , socio attraverso Dgfd al 5,78%, per il prossimo 12 ottobre. L'...

Seduta Euforica per il comparto bancario a Piazza Affari - +2 - 02% - - corre Credito Valtellinese : Teleborsa, - Molto positiva la giornata per il settore bancario italiano, che non si discosta molto dal buon andamento dell'EURO STOXX Banks e che guadagna il 2,02%, dopo la chiusura di ieri a quota 9.

Lieve ribasso per il comparto bancario a Piazza Affari - -0 - 44% - - rosso per Credito Valtellinese : Il Settore bancario italiano si muove in territorio negativo. In moderato rialzo l' EURO STOXX Banks . Il FTSE Italia Banks ha avviato gli scambi a quota 9.162,95, con un decremento di 40,62 punti ...

Credito Valtellinese - Marshall Wace aumenta le posizioni corte : Teleborsa, - La Consob comunica che il fondo speculativo Marshall Wace , dal 7 agosto 2018, ha incrementato lo "short selling" sul Credito Valtellinese , dallo 0,63% allo 0,7%. Intanto, a Milano, ...

Credito Valtellinese - Marshall Wace aumenta le posizioni corte : La Consob comunica che il fondo speculativo Marshall Wace , dal 7 agosto 2018, ha incrementato lo " short selling " sul Credito Valtellinese , dallo 0,63% allo 0,7%. Intanto, a Milano, peggiora la ...

Credito Valtellinese - Credit Agricole detiene il 5% : Teleborsa, - Credit Agricole , dal 26 luglio 2018, possiede una quota del 5% nel Credito Valtellinese , detenuta a titolo di indiretta proprietà. La nuova compagine azionaria di Credito Valtellinese è ...

Piazza Affari : amplia il rialzo Credito Valtellinese : Ottima performance per Credito Valtellinese , che scambia in rialzo del 4,34%. Il trend di Credito Valtellinese mostra un andamento in sintonia con quello del FTSE MIB . Questa situazione classifica ...

Segno meno per il comparto bancario a Piazza Affari - -1 - 29% - - scambi negativi per Credito Valtellinese : Teleborsa, - Seduta in ribasso per il settore bancario italiano, preannunciato dall'andamento debole dell'EURO STOXX Banks. Il FTSE Italia Banks ha chiuso la giornata a quota 9.926,55, in diminuzione ...

Segno meno per il comparto bancario a Piazza Affari - -1 - 29% - - scambi negativi per Credito Valtellinese : Seduta in ribasso per il settore bancario italiano , preannunciato dall'andamento debole dell' EURO STOXX Banks . Il FTSE Italia Banks ha chiuso la giornata a quota 9.926,55, in diminuzione dell'1,29%.

Piazza Affari : luce verde per Credito Valtellinese : Effervescente Credito Valtellinese , che scambia con una performance decisamente positiva del 3,23%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in ...