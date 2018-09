Cosenza In Via Romualdo Montagna trovato quarantenne morto

Cosenza-Hellas Verona rinviata : difficile evitare lo 0-3 per i calabresi : Cosenza-Hellas Verona, gara di Serie B rinviata per l’indisponibilità del campo del Gigi Marulla. Entro martedì si avranno le decisioni dei giudici sportivi: sembra alquanto difficile per i rossoblù evitare lo 0-3 a tavolino. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articolo Cosenza-Hellas Verona rinviata: difficile evitare lo 0-3 per i calabresi sembra essere il primo su CalcioWeb.