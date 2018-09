Cosenza. In Via Romualdo Montagna trovato quarantenne morto : Una macabra scoperta fatta in via Romualdo Montagna a Cosenza. Un corpo senza vita è stato trovato nella notte. Il

Cosenza-Hellas Verona rinviata : difficile evitare lo 0-3 per i calabresi : Cosenza-Hellas Verona, gara di Serie B rinviata per l’indisponibilità del campo del Gigi Marulla. Entro martedì si avranno le decisioni dei giudici sportivi: sembra alquanto difficile per i rossoblù evitare lo 0-3 a tavolino. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articolo Cosenza-Hellas Verona rinviata: difficile evitare lo 0-3 per i calabresi sembra essere il primo su CalcioWeb.

Cosenza-Verona - la partita rinviata perché il campo è impraticabile. Tifosi imbufaliti con il sindaco Occhiuto : “Vergogna” : Ai cosentini puoi costruire il megaponte di Calatrava utilizzando i fondi che la Regione Calabria ha elargito per l’edilizia sociale. Puoi organizzare anche una mostra di Van Gogh nel Museo multimediale e far condividere l’ingresso con il Mc Donald’s. Puoi addirittura chiedergli che con i soldi pubblici vengano pagati i debiti personali del sindaco. Quello che non puoi fare ai cosentini è fargli perdere 3 a 0 a tavolino la partita che la squadra ...

Diretta / Cosenza Verona (risultato live 0-0) streaming video Dazn : formazioni ufficiali - via! : Diretta Cosenza Verona: info streaming video Dazn della partita attesa al San Vito e valida per la 2^ giornata del Campionato della Serie B 2018-2019. (Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 17:39:00 GMT)

Cosenza avrà un tram per l’Unical : al via i lavori : Si chiama “Metrotranvia Cosenza-Rende-Università della Calabria“. Sarà nelle intenzioni del Governatore calabrese Mario Oliverio “un grande vettore di mobilità collegato