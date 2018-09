Cos' è il blackout game

Treyarch : la modalità Blackout di Call of Duty Black Ops 4 si evolverà con Costanti aggiornamenti : La modalità Blackout di Call of Duty: Black Ops 4 ha entusiasmato i fan della serie e i giocatori appassionati di Battle Royale allo stesso modo, e Treyarch non ha intenzione di lasciare che la modalità diventi stagnante dopo il lancio. Lo sviluppatore ha già gettato le basi necessarie per apportare aggiornamenti significativi alla modalità.Come segnala Gamerant, David Vonderharr, design director di Treyarch, ha discusso i piani di aggiornamento ...