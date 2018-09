Cosa c’è stasera in tv : Un film di supereroi che venne giudicato molto brutto e la nuova stagione di "Chi l'ha visto", tra le altre cose The post Cosa c’è stasera in tv appeared first on Il Post.

Legionella - Cosa c’è da sapere : Un uomo di 29 anni, bresciano, è ricoverato in prognosi riservata nel reparto di terapia intensiva del San Gerardo di Monza, collegato alla macchina Ecmo per la pulizia del sangue, dopo aver contratto il batterio della Legionella. Sono 150 i casi nella provincia bresciana, 138 i pazienti rivoltisi al pronto soccorso. I ricoveri contati in diverse province, fino a Parma, sono 196. L’unico decesso, sicuramente legato al virus, è quello di ...

Cosa c’è stasera in TV : Di Maio e Zingaretti a #cartabianca, Spagna-Croazia di Nations League e "La pazza gioia" di Virzì The post Cosa c’è stasera in TV appeared first on Il Post.

MotoGp – Vinales mastica amaro a Misano - lo sfogo di Maverick : “sulla moto c’è qualCosa di sbagliato” : Lo sfogo di Maverick Vinales dopo l’ennesimo flop Yamaha al Gp diSan Marino e della Riviera di Rimini: le parole dello spagnolo del team di Iwata Una domenica amarissima in casa Yamaha, ieri sul circuito di Misano: già dal warm up il team di Iwata ha capito di avere problemi seri, a causa delle variazioni del grip sull’asfalto e i piloti nulla hanno potuto, nel pomeriggio, per lottare con i migliori nel Gp di San Marino e della ...

Cosa c’è stasera in TV : "Presa diretta" sul riscaldamento globale, due film con Blake Lively, Portogallo-Italia e anche "Italia-Marocco 10 a 3" The post Cosa c’è stasera in TV appeared first on Il Post.

US Open 2018 : lo Slam azzurro peggiore nei risultati - ma qualCosa di positivo c’è stato : L’Italia non è stata protagonista agli US Open 2018. Per la prima volta in stagione nessun tennista italiano è riuscito a raggiungere la seconda settimana in uno Slam. Un italtennis che ha fallito l’esame con il cemento americano, ma non tutto è da considerare negativo. Sicuramente di positivo c’è stata la numerosa rappresentanza in campo maschile al primo turno, con ben otto azzurri presenti in tabellone. Purtroppo i risultati ...

Cosa c’è stasera in TV : Un concerto di Andrea Bocelli in diretta da Verona, una bella commedia romantica con Russell Crowe e Francia-Olanda, tra le altre cose The post Cosa c’è stasera in TV appeared first on Il Post.

#complicediSalvini - Cosa c’è dietro l’hashtag diventato trending topic nella notte : nella notte 720 profili, quasi 200 dall'estero, alcuni dei quali pro-Trump, hanno diffuso su Twitter circa duemila contenuti con l'hashtag #complicediSalvini, rimasto in alto nelle tendenze del social network fino a questa mattina. L’analisi del fenomeno di Luca Alagna, esperto di marketing politico.Continua a leggere

Cosa c’è stasera in TV : "The Hateful Eight" di Quentin Tarantino, un bel thriller di Roman Polanski e Inghilterra-Spagna, tra le varie cose The post Cosa c’è stasera in TV appeared first on Il Post.

Cosa c’è stasera in tv : Un vecchio film di Van Damme, uno della serie del BarLume e una partita della Nazionale per la Nations League The post Cosa c’è stasera in tv appeared first on Il Post.

Cosa c’è nel disegno di legge anticorruzione : Il cosiddetto "spazzacorrotti" introduce la figura dell'agente provocatore e il "daspo per i corrotti": ora dovrà essere approvato dal Parlamento The post Cosa c’è nel disegno di legge anticorruzione appeared first on Il Post.

Cosa c’è nel disegno di legge anti corruzione : Il cosiddetto "spazzacorrotti" introduce la figura dell'agente provocatore e il "daspo per i corrotti": ora dovrà essere approvato dal Parlamento The post Cosa c’è nel disegno di legge anti corruzione appeared first on Il Post.

Cosa c’è stasera in tv : Due film con Bruce Willis, la politica a "In onda" e Germania-Francia della Uefa Nations League The post Cosa c’è stasera in tv appeared first on Il Post.

“Cosa c’era in quel blocco di cemento”. La denuncia choc : Dopo il crollo del viadotto Morandi a Genova è scattato l’allarme in tutta la Penisola. E tra le zone dove si segnalano il maggior numero di ponti pericolanti c’è quella dell’Abruzzo con particolare riferimento a Pescara e Chieti. Sono due i ponti in condizioni critiche: a cominciare da quello di Madonna delle Piane, dove transitano decine di migliaia di auto al giorno e che corre proprio sopra la ferrovia, la stazione e ...