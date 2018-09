Copyright | sì di Strasburgo alla riforma | il diritto d’autore va pagato anche online 

Copyright - attesa a Strasburgo per il voto della riforma. L’esito peggiore? La bocciatura : A luglio la riforma sul Copyright era stata bocciata con il rinvio della discussione a settembre, tra le denunce degli europarlamentari che avevano parlato di minacce di morte ricevute. Ma mercoledì il testo arriva in aula a Strasburgo per il voto , che potrà determinare il primo arrivo in porto o, al contrario, l’insabbiamento definitivo. Sul fronte italiano, la Fieg – Federazione italiana editori giornali – ha comprato una ...

LA PLENARIA DI STRASBURGO " Copyright - tutto da rifare o quasi : passa il no ECCO COME HANNO VOTATO i parlamentari del Sud : Da queste due questioni, e non è di certo poco, il parlamento europeo dovrà ripartire per normare un settore che, giorno dopo giorno, diventa sempre più strategico per l'economia mondiale. Ma COME ...