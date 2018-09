Conte | Torno a Genova non a mani vuote

Conte : domani torno a Genova non a mani vuote - c'è decreto : Roma, 13 set., askanews, - 'Io domani torno a Genova per ricordare una triste ricorrenza ma non torno a mani vuote'. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in conferenza stampa a ...

Gomorra - il ritorno di Ciro l'immortale : nel prequel anche don Pietro Savastano e Salvatore Conte : Torna Ciro l'immortale, morto nella terza stagione di «Gomorra» e non stiamo parlando delle puntate della quarta serie che saranno dirette da Marco D'Amore, interprete di un...

‘RITORNO’ DI Conte : NO CDM - ECCO LA MANOVRA/ Governo - vertice con Salvini-Di Maio “calmerà mercati e famiglie” : CONTE, vertice Governo su MANOVRA: "stabilità e crescite, riforme strutturali ma con conti in ordine". Riunione con Salvini, Di Maio, Tria e Giorgetti: rilancia su reddito, Flat e Fornero(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 14:06:00 GMT)

Sondaggio Piepoli - tragedia Pd : crolla intorno al 15% - fiducia ai massimi per il governo Conte : È record di fiducia per il governo Conte. Lo dice un Sondaggio di lunedì 6 agosto realizzato dall' Istituto Piepoli e diffuso in esclusiva da ' Affaritaliani.it '. Gli italiani che vedono con favore l'...

Milan - il ritorno di Maldini : "Credo in questo progetto e sono Contento di esserne parte" : "Sento molto la responsabilità, ma anche la gioia di tornare nel mio ambiente. Della rosa mi ha fatto impressione Cutrone"

Giffoni Film Festival - Siani : 'Torno a Napoli per una favola Contemporanea' : "A Napoli ci fermeremo un po', almeno 3-4 settimane, e sono felice di annunciare che molto probabilmente gireremo anche nella Città della Scienza". "Napoli oggi è viva, batte, è una citta' che ha ...

Giuseppe Conte - l'intelligence e il ritorno di Smiley : Con la nomina di Lorenzo Guerini a presidente del Copasir, il comparto intelligence ha anch'esso ristabilito il suo assetto istituzionale, a cinque mesi dall'elezione del nuovo Parlamento e a un mese e mezzo dalla formazione del nuovo Governo. Qualche giorno fa Giuseppe Conte - che ha mantenuto la delega sui Servizi - ha presenziato alla cerimonia di giuramento delle nuove "spie" e ha pronunciato un discorso, diciamo così, ...

Migranti - Conte "redistribuzione Ue o non sbarcano"/ Ultime notizie : ritorno in Libia - Salvini come Maroni? : Migranti da barcone a navi Gdf e Frontex, trasferiti i 450 diretti verso Lampedusa: Ultime notizie, Conte con Salvini "o redistriburzione Ue o nessuno sbarco"(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 17:29:00 GMT)