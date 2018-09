Consob | si è dimesso il presidente Nava

Mario Nava si è dimesso dalla Consob : Mario Nava ha presentato le sue dimissioni dalla presidenza della Consob e i vertici della Commissione hanno accettato la sua richiesta, in una riunione convocata d'urgenza in serata. La decisione di ...

