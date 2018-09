Consob | riunione d’urgenza Sul tavolo le dimissioni di Nava

ilsole24ore

: $ISP - Consob: da riunione Abi no comment su richiesta dimissioni Nava - mau62b : $ISP - Consob: da riunione Abi no comment su richiesta dimissioni Nava - mau62b : $BMPS - Consob: da riunione Abi no comment su richiesta dimissioni Nava - FiorenzaPoletto : RT @A_Lusardi: Tredicesima riunione di @ITAedufin oggi alla Consob. Continua la programmazione per #OttobreEduFin con tante nuove iniziativ… -

(Di giovedì 13 settembre 2018) Il collegio dellaè stato convocato per unad'urgenza. Sulledel presidente Mariodopo le pressioni della maggioranza di governo affinché mettesse in regola la sua posizione rispetto al comando per ragioni di servizio concesso dalla Commissione europea oppure si dimettesse con «un gesto di sensibilità istituzionale»...