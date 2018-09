Consob | Nava presenta le dimissioni Commissione riunita d' emergenza

Consob - Mario Nava si dimette dalla presidenza : Il collegio della Consob è stato convocato per una riunione d'urgenza. Sul tavolo le dimissioni del presidente Mario Nava dopo le pressioni della maggioranza di governo affinché mettesse in regola la sua posizione rispetto al comando per ragioni di servizio concesso dalla Commissione europea oppure si dimettesse con «un gesto di sensibilità istituzionale»...

Consob - il presidente Mario Nava presenta le dimissioni : MILANO - Il presidente della Consob, Mario Nava, ha presentato le dimissioni e il vertice della Commissione è riunito per decidere. Ieri in una nota congiunta, i capo gruppo di Lega e 5stelle alla ...

Consob - M5S-Lega all'attacco di Nava - ma Padoan lo difende : Non è d'accordo con l'analisi di Lega e M5S, l'ex ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan che, rispondendo a Radiocor parla di un iter di nomina 'legittimo' per un 'ruolo cruciale': 'La proposta ...

Consob - M5S-Lega : Nava si dimetta per sensibilità istituzionale. Padoan : nomina legittima : La coalizione giallo-verde torna alla carica dopo le dichiarazioni rilasciate nei giorni scorsi dallo stesso presidente in cui ribadiva la regolarità della sua nomina e di non aver ricevuto richiesta da parte della presidenza del Consiglio di farsi da parte...

Consob - M5s e Lega : “Nava è dipendente Ue. Incompatibile con la presidenza di un’authority italiana - si dimetta” : Dopo i 5 Stelle, ora anche la Lega chiede le dimissioni del presidente della Consob Mario Nava. I capigruppo di Camera e Senato dei due alleati di governo scrivono in una nota congiunta che Nava “si è dichiarato certo che non vi sia alcuna irregolarità nel suo operato e nella sua nomina. Eppure il Commissario Oettinger ha confermato che l’attuale presidente della Consob ‘rimane soggetto agli stessi doveri e diritti’ dei ...

Consob - Lega e M5s all'attacco : "Nava si deve dimettere" : MILANO - 'Nava rassegni le dimissioni con un gesto di sensibilità istituzionale che, a questo punto, appare davvero inevitabile al fine di ristabilire un rapporto di fiducia e di leale collaborazione ...

Lega e M5S : Nava incompatibile a Consob : 12.20 "Il presidente Consob Nava si è dichiarato certo che non vi sia alcuna irregolarità nel suo operato e nella sua nomina. Eppure il commissario Oettinger ha confermato che Nava 'resta soggetto agli stessi doveri e diritti' dei funzionari della Commissione in servizio. Ciò conferma i dubbi di M5S e Lega.Nava è incompatibile con la presidenza di un'autorità indipendente italiana". Così una nota congiunta dei capigruppo M5S e Lega di Camera ...

M5s e Lega contro il presidente della Consob : "Nava si deve dimettere" : "Il presidente della Consob, Mario Nava, si è dichiarato certo che non vi sia alcuna irregolarità nel suo operato e nella sua nomina. Eppure il Commissario Oettinger ha confermato che l'attuale presidente della Consob 'rimane soggetto agli stessi doveri e diritti' dei funzionari della Commissione in attività di servizio. Ciò conferma i dubbi espressi dal M5S e dalla Lega. Nava, è incompatibile con la presidenza ...

Consob - cosa rispose Oettinger a interrogazione M5S su nomina Nava : Roma, 4 set., askanews, - La nomina di Mario Nava a presidente della Consob torna d'attualità dopo la presa di posizione della delegazione del M5S al Parlamento europeo, che in una nota sostiene che '...