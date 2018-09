Consigli Fantacalcio 4^ giornata Serie A 2018 2019 | L’ira di Cr7

Fantacalcio - 4^ giornata : gli sConsigliati : Tornano le dritte di CalcioWeb per il Fantacalcio. Ecco gli sconsigliati squadra per squadra di ogni match della quarta giornata di Serie A. INTER-PARMA (Iacoponi-Asamoah) Contro la Juve, il terzino del Parma ha dimostrato di soffrire molto se sollecitato costantemente. Perisic sarà una spina nel fianco per lui. Il ghanese, al contrario di Iacoponi, ha nella fase difensiva il suo punto di forza. Reggerà, però, alle percussioni di ...

Consigli Fantacalcio - 4^ giornata : sarà finalmente il turno dei bomber? : Come ogni weekend proponiamo i nostri Consigli per gli appassionati di fantacalcio. I grandi bomber di Inter, Juventus e Milan sono ancora a quota zero gol realizzati in stagione e i fantallenatori attendono con ansia la prima gioia. Non è detto, però, che possa arrivare già in questo turno per tutti e tre: l’unico certo della titolarità sarà Higuain, impegnato a Cagliari, mentre Icardi e Ronaldo – soprattutto il primo – ...

Fantacalcio - i Consigli di Superscudetto : difensori centrali o terzini - chi ha portato più bonus? : Il giorno prima dell'asta del Fantacalcio si ripassa tutto: strategie, numeri, budget, obiettivi più o meno realizzabili, coppie, specialisti e possibili jolly stagionali. Potessimo esprimere tre ...

Consigli Fantacalcio : i centrocampisti della serie A secondo Superscudetto : Qualche fantallenatore alzerà il prezzo dei vostri pupilli e farà ostruzionismo: non fissatevi su uno o due giocatori che, cascasse il mondo, dovranno per forza essere vostri. Come detto, a ...

Consigli Fantacalcio : i difensori della serie A secondo Superscudetto : Immaginate di arrivare all'asta del fantacalcio e di poter scegliere un difensore. Basta chiamarlo e sarà vostro senza alcun esborso. Sarebbe certamente bello ma la domanda è: chi scegliereste? E cosa ...

Fantacalcio 2018-2019 : le nuove quotazioni per le aste di riparazione. Il valore dei nuovi acquisti : Consigli e possibili scommesse : La Serie A 2018-2019 sta osservando un turno di riposo visto che nel weekend saranno protagoniste le Nazionali con la prima finestra riservata alla Nations League, dunque anche il Fantacalcio rimane in stand-by per questo fine settimana. Situazione perfetta per tutti i magic allenatori che potranno approfittare di questo periodo senza partite per poter ridisegnare la propria squadra in caso di necessità: i risultati delle prime tre giornata, ...

Consigli Fantacalcio : l'asta perfetta per Superscudetto : "Facciamo l'asta nella settimana della pausa di campionato. Trovarci tutti, anche via chat, d'estate è un casino". Gli 'irriducibili' del fantacalcio avranno trovato tempo e voglia tra una spiaggia e ...

Consigli Fantacalcio : da Szczesny a Gomis - i portieri da scegliere all'asta : E' iniziato il mese di settembre, la serie A osserva un turno di sosta ed è dunque questo il momento migliore per organizzare l'asta del Fantacalcio. Molti italiani hanno deciso di attendere questa pausa del campionato, considerato che la prima giornata si è giocata nel periodo ferragostano e le vacanze, si sa, rallentano gli impegni di tutti. Per molti dunque è arrivato il momento di prendere carta e penna e scegliere i giocatori per la propria ...

Fantacalcio Champions League 2018-2019 : le quotazioni per l’asta e le probabili formazioni. I Consigli e le possibili scommesse : Sta per tornare lo spettacolo del grande calcio europeo con la Champions League 2018-2019. Il massimo torneo continentale è pronto a regalare anche quest’anno grandi emozioni a tutti i tifosi. Il Real Madrid andrà a caccia del quarto titolo consecutivo, ma le avversarie di livello non mancheranno di certo. Saranno quattro le squadre italiane che proveranno ad essere protagoniste: Juventus, Inter, Napoli e Roma. Una competizione unica, che per ...

Fantacalcio 2018-2019 : le quotazioni aggiornate per l’asta. I Consigli e le scommesse per la rosa ideale : Si è conclusa la terza giornata della Serie A 2018-2019 di calcio e i magic allenatori sono in attesa delle nuove quotazioni dei giocatori previste al Fantacalcio 2018-2019, il fantasy game che si svolge in contemporanea al massimo campionato italiano. Come ogni lunedì, invece, i prezzi dei calciatori variano in base alle prestazioni del weekend: salgono se hanno regalato performance importanti condite da gol e assist, calano se hanno preso ...

Fantacalcio 2018-2019 : devi ancora fare l’asta? Le quotazioni aggiornate. Consigli e possibili sorprese : Il campionato è già cominciato, ma è sempre tempo di Fantacalcio. Il mercato è chiuso da tempo, al contrario degli altri anni, per cui molti hanno già avuto modo di fare l’asta e cominciare in anticipo rispetto al passato. Altri, invece, attendono ancora. Ecco, dunque, le quotazioni aggiornate. CLICCA QUI PER LE quotazioni DI FANTAGAZZETTA DOPO LA SECONDA GIORNATA I Consigli e le possibili sorprese di OA Sport per il Fantacalcio ...

Fantacalcio 2018-2019 : i Consigli e le probabili formazioni per la terza giornata. Scommesse e uomini da bonus : La Serie A si appresta a vivere la terza giornata di campionato. È l’ultimo turno prima della sosta per le Nazionali e della prima pausa della stagione. Si comincia già stasera, con Milan-Roma, poi si concluderà domenica con tutti i match in sessione serale. Le partite di domani, invece, saranno Bologna-Inter e Parma Juventus. Ecco le probabili formazioni. MILAN-ROMA Partita da stelle e grandi nomi a San Siro. Gattuso ritrova Caldara, che ...

Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte per la terza giornata : chi schierare : Consigli Fantacalcio Serie A, le nostre dritte per la 3^ giornata. Ecco chi schierare per noi nel secondo turno del massimo campionato, 31 agosto, 1-2 settembre.(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 08:44:00 GMT)

Fantacalcio - 3^ giornata : gli sConsigliati : Per i fantallenatori è tempo di schierare le formazioni. Domani, l’anticipo Milan-Roma aprirà il terzo turno della Serie A. Ecco gli sconsigliati della redazione di CalcioWeb: MILAN-ROMA (Biglia – Karsdorp): non proprio all’altezza della fama che si era conquistato alla Lazio, Lucas Biglia continua a faticare nel centrocampo di Ringhio Gattuso. In più, non regala bonus da un po’ di tempo; anzi, becca qualche ...