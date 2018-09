Come mai la colla non si attacca al suo tubetto?

Riforma pensioni 2018 e Quota 100/ Di Maio Come Poletti - l'accusa al ministro (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018 e Quota 100, ultime notizie. Di Maio come Poletti, l'accusa al ministro. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 12 settembre(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 10:59:00 GMT)

Moto2 - Fenati : «Non correrò mai più. Lavorerò Come ferramenta» : ROMA - Dopo aver visto chiudersi in faccia tutte le porte del Motomondiale, questa volta è Romano Fenati a fare un passo indietro e ad annunciare la sua intenzione di abbandonare il mondo delle corse. ...

Come leggere email iCloud : iCloud è un servizio di cloud storage sviluppato da Apple che permette ai possessori di un iDevice di accedere ai propri file da qualsiasi altro dispositivo, recuperarlo in caso di furto o smarrimento e molto altro ancora. Abbiamo deciso di sviluppare questa guida per spiegarvi Come leggere email iCloud da PC Windows, Mac, iPhone/iPad e smartphone/tablet Android in maniera molto semplice e veloce. Non perdiamo altro tempo e scopriamo subito Come ...

Una Cometa illumina la notte : mai così vicina da 70 anni (e sarà visibile anche ad occhio nudo) : Non passava a salutare la Terra da così vicino da ben 70 anni: una cometa, la 21/P Giacobini-Zinner, illuminerà la notte del 10 settembre con la sua luce verde. Con un po' di fortuna, sarà visibile ad occhio nudo dalla Terra e dall'Italia, nello specifico. Bisognerà cercarla nella costellazione dell'Auriga, ovvero in una regione del cielo molto ricca di stelle. Ed è consigliabile munirsi di binocolo.Vale la ...

Myrta Merlino sfila la cravatta a Luigi Di Maio : "Passerò alla storia Come la donna che lo ha spogliato" : Siparietto tra il vicepremier Luigi Di Maio e la conduttrice Myrta Merlino durante la prima puntata dell'"Aria che tira" su La7. Merlino infatti ha sfilato la cravatta a un imbarazzato Di Maio dicendo: "Passerò alla storia come la donna che ha spogliato Di Maio".

Chiusure festive di negozi e centri commerciali - Di Maio : “Ecco Come funzionerà” : negozi e centri commerciali chiusi la domenica e i giorni festivi. Un’abitudine, quella dello shopping durante i giorni rossi, che si è ormai consolidata da anni. E che rischia di essere cancellata per legge, almeno in parte. La proposta di legge avanzata dalla deputata leghista Barbara Saltamartini continua a far discutere e a dividere gli italiani – e non solo gli addetti ai lavori – tra favorevoli e contrari. E anche Luigi ...

Shadow of the Tomb Raider - la recensione : Lara Croft Come non l’avete mai vista : Lara Croft è sempre stata una ragazza testarda, intraprendente, curiosa e determinata. Ha affrontatop maledizioni e scoperto segreti e, ormai matura, è pronta per affrontare il suo ultimo viaggio: l’avventura che la porterà a divenire Tomb Raider. “Shadow of the Tomb Raider” si apre in maniera drammatica, Lara e il suo amico Jonah sono diretti in Perù, sulle tracce di un misterioso pugnale di fattura Maya dotato di oscuri ...

Caro Di Maio - il governo non deve dirci Come passare la domenica : Luigi Di Maio, ormai lo abbiamo capito, è un soluzionista. Uno, cioè, che porta consensi al proprio operato e al Movimento 5 Stelle ricorrendo all’ipersemplificazione come stile di comunicazione politica ed evidentemente anche come approccio alla (nostra) vita. Salvo poi infilarsi in labirinti (apparentemente) senza uscita, fatti di contraddizioni col passato e probabili pasticci sul futuro, dai quali sbuca semplicemente passando ad altro. ...

Bologna - senti Dzemaili : “ecco Come si esce dalla crisi” : Blerim Dzemaili conosce bene l’ambiente Bologna ed ha rivelato di voler chiudere la carriera in terra emiliana “Crisi Bologna? Ne parlavo con Inzaghi l’altro giorno… questa squadra lavora bene e duramente. Purtroppo i risultati non arrivano. Credo che l’unico problema sia quello di dover giocare con la testa più libera. E anche un po’ più di faccia tosta. I tifosi sono pessimisti? Li capisco, quando i ...

'Vivo e lavoro perché non ci sia mai più un uomo Come mio padre - Pablo Escobar' : 'perché non si ripeta più. Nella Storia del mondo non dovrà esserci di nuovo una catena di sangue e di violenza, come quella innescata da Pablo Escobar. La serie tv Narcos e i film sulla sua vita lo ...

Come cambiare email su iPhone : Avete creato un nuovo indirizzo email e volete utilizzarlo Come principale? Siete stanchi di dover utilizzare sempre l’email poco professionale creata in passato? Oppure siete stufi delle fastidiose limitazioni imposte dall’app Mail di iOS? Qualunque sia la vostra motivazione, in questa guida troverete le risposte che cercate. Non vi spiegheremo solo Come cambiare email su iPhone, ma anche Come cambiare account iCloud. Inoltre, ...

Macron Come Di Maio - ma se tocca le pensioni perde le Europee : E se Emmanuel Macron, alla fine, sulla questione delle pensioni d'oro (ma nessuno le definisce così qui in Francia), somigliasse un po' al nostro Giggino Di Maio, il ministro del Lavoro che non ha mai lavorato e che vuole tagliare gli assegni sopra i 4mila euro (netti) per finanziare il cosiddetto "reddito di cittadinanza", un sussidio di disoccupazione di lunga durata, un migliaio di euro per i "fainéants" che è, invece, ...