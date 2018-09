Colleghe | basta mentire Se siete 10 kg sottopeso | non fate finta di mangiare pizza

huffingtonpost

(Di giovedì 13 settembre 2018) "Se sei dieci kge parli die pollo fritto tutto il tempo, non stai facendo sentire le persone a posto con se stesse": questo ha affermato Jennifer Lawrence nel corso di un'intervista rilasciata al magazine InStyle. Secondo l'attrice, è tempo che le, le modelle e i volti popolari sui social network la smettano di prendere in giro il pubblico femminile, mostrando una linea perfetta e sostenendo di non fare alcuna dieta o esercizio fisico. Per l'artista ventottenne, dovrebbero essere più oneste.La Lawrence non ha fatto dei nomi precisi, ma ha fatto intendere che sono molte le donne nel mondo dello spettacolo aspudoratamente. "Se ho gli Oscar o una premiere, non mento, probabilmente mangerò diversamente rispetto a come mangerei nella mia vita di tutti i giorni e tutto ciò per indossare al meglio quei vestiti. Mi sento a ...