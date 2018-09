Blastingnews

: Cofferati: 'PD non c'è più, LeU non diventa partito: opposizione penosa, serve cosa nuova' - LeonardDini : Cofferati: 'PD non c'è più, LeU non diventa partito: opposizione penosa, serve cosa nuova' - Marco__Sabatini : Cofferati: 'PD non c'è più, LeU non diventa partito: opposizione penosa, serve cosa nuova' - mauribechini : Alla festa di @Sinistrait_ @liberi_uguali a #Torino @Cofferati lancia d'idea di una 'cosa nuova' per le Europee -

(Di venerdì 14 settembre 2018) In occasione di Proxima, il Festival nazionale ideato da Sinistra Italiana - LeU a Torino, nella serata di questo giovedì 13 settembre si è svolto un dibattito al quale, fra gli altri, è intervenuto Sergio, eurodeputato eletto nel Pd ma attualmente in Liberi e Uguali, ex segretario generale della CGIL VIDEO e gia' sindaco di Bologna. Vediamo le parti salienti di quello che ha detto.: 'Prevedo che Liberi e Uguali non diventera' un: tutti aspettano di capire cosa accade fuori'ha esordito parlando di quello che si muove a sinistra rispetto al PD: Per lavorare nell'agone politico serve uncon una linea condivisa e con dei gruppi dirigenti generosi. La sinistra oggi non ha un. Liberi e Uguali è stato un raggruppamento elettorale, ma faccio una triste previsione: non diventera' un. Perché se volevare un...