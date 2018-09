Ciclismo | Coppa Agostoni 2018 | il percorso ai raggi X Tracciato mosso | possibili

Ciclismo – Coppa Agostoni e Coppa Bernocchi : weekend italiano per la Nippo Vini Fantini Europa Ovini : Nippo Vini Fantini Europa OVini: weekend italiano con la Coppa Agostoni e la Coppa Bernocchi Al via il caldo “settembre italiano” della Nippo Vini Fantini Europa OVini. Sabato la Coppa Agostoni, domenica la Coppa Bernocchi. Gli #OrangeBlue al via con una formazione studiata per provare a essere competitivi sia per la Ciclismo Cup che per il massimo risultato. Al via il caldo settembre italiano che vedrà gli #OrangeBlue impegnati sulle ...

Ciclismo - Coppa Agostoni 2018 : il ritorno di Gianni Moscon. Una pedina fondamentale per Cassani verso i Mondiali : Alla Coppa Agostoni Gianni Moscon farà il suo ritorno in corsa. Oggi è scaduta la squalifica di cinque settimane che l’UCI aveva inflitto al 24enne trentino in seguito alla manata data al francese Elie Gesbert nella quindicesima tappa del Tour de France, che gli era costata anche l’espulsione dalla Grande Boucle. Ora Moscon è quindi nuovamente libero di tornare a correre e sabato lo vedremo già in azione. Come dichiarato oggi in un’intervista, ...

Ciclismo - Gianni Moscon : “Mi alleno sullo Stelvio e rientro alla Coppa Agostoni - voglio il Mondiale! Ho sentito Cassani…” : Gianni Moscon sta scontando una squalifica di cinque settimane per il pugno dato a Elie Gesbert durante la 15^ tappa del Tour de France. Lo scalatore potrà tornare alle corse il 15 settembre, due settimane prima del Mondiale di Innsbruck a cui non vuole mancare come ha dichiarato in un’intervista rilasciata a L’Adige: “Farò tutte le corse che ci sono in Italia a partire dalla Coppa Agostoni, proprio il 15 settembre. Poi, se le ...

Ciclismo – Cross Country - settimo posto per Chiara Teocchi nella tappa di Coppa del Mondo di Mont-Sainte-Anne : La bergamasca ha completato la sua prova in 1:22:47, staccata di 6’31” dalla vincitrice, l’elvetica Sina Frei. Un risultato che conferma la Teocchi al settimo posto anche in classifica generale Chiara Teocchi (Team Bianchi Countervail) si è piazzata settima nella gara femminile Elite di Cross Country valida quale sesta prova della Coppa del Mondo di specialità, disputata a Mont-Sainte-Anne(Canada) domenica 12 agosto. La ...

Ciclismo : a Lissone la presentazione della Coppa Agostoni con Elia Viviani : Lunedì 23 luglio, il punto vendita Bicimania di Lissone dalle 20, con la presenza di Elia Viviani, ospiterà la presentazione della classica di Ciclismo per professionisti "Coppa Ugo Agostoni " Giro ...