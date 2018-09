Chiusura negozi di domenica? Sì | ma con una rivoluzione sociale

Chiusura in calo per la Borsa di Tokyo - negoziati in vista anche tra Usa e Giappone : Secondo quanto riporta l'agenzia Reuters, la prossima settimana il ministro dell'Economia Giapponese, Toshimitsu Motegi, e il rappresentante americano al Commercio, Robert Lighthizer, dovrebbero ...

La Lega dice sì alla Chiusura dei negozi di domenica : La Lega dice sì alle chiusure domenicali dei centri commerciali, ma stabilendo la possibilità di mantenere i centri commerciali aperti per 8 giorni festivi all'anno. A dichiararlo è il capogruppo alla ...

Lega : ok Chiusura negozi domenica - solo 8 aperture l'anno : Roma, 11 set., askanews, - 'Avanti con la nostra proposta per la chiusura domenicale dei negozi e la possibilità di stabilire 8 aperture all'anno anche con l'intesa con le Regioni'. Così il capogruppo ...

Sulla Chiusura domenicale dei negozi però ognuno ha un'idea diversa. Le posizioni : "Sulle aperture/chiusure domenicali degli esercizi commerciali la maggioranza presenterà una proposta in grado di tutelare lavoratori e piccole e media imprese, in modo da ripristinare regole certe in un settore dove vige la legge del più forte. Le resistenze che arrivano dai partiti di minoranza sono evidente espressione dell'ennesima sudditanza nei confronti delle lobby. Noi tireremo dritto e approveremo la legge ...

Chiusura domenicale negozi - Fraccaro : 'Noi tiriamo dritto' : Sulle chiusure domenicali dei negozi il governo "tira dritto" nonostante le proteste degli addetti ai lavori e le polemiche delle opposizioni. Ad assicurarlo è il ministro per i Rapporti con il ...

Renzi : assurdo obbligare tutti i negozi alla Chiusura domenicale : Roma, 10 set., askanews, - 'obbligare tutti alla chiusura domenicale è assurdo. Di Maio cerca visibilità per inseguire Salvini, ma la conseguenza è che migliaia di ragazzi saranno licenziati. La ...

Renzi contro la Chiusura domenicale dei negozi : “L’obbligo voluto da Di Maio farà licenziare tanti ragazzi” : Matteo Renzi critica la legge annunciata da Luigi Di Maio che prevede l'obbligo di chiusura nei giorni festivi e nei weekend per le attività commerciali. "Obbligare tutti alla chiusura domenicale è assurdo, Di Maio cerca visibilità per inseguire Salvini, ma la conseguenza è che migliaia di ragazzi saranno licenziati".Continua a leggere

Cosa vogliono fare Lega e M5S con la Chiusura dei negozi la domenica : Il percorso parlamentare sarà lungo, ma ci sono i primi disegni di legge per cancellare le liberalizzazioni The post Cosa vogliono fare Lega e M5S con la chiusura dei negozi la domenica appeared first on Il Post.

Verso la Chiusura domenicale per i negozi : ... la libertà delle scelte imprenditoriali e la giusta tutela della qualità di vita di chi opera nel mondo della distribuzione commerciale': questo il commento di Confcommercio-Imprese per l'Italia ...