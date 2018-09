Chiuso il viadotto di via Ferraresi | traffico deviato

Controlli ponti a Modica - viadotto di contrada Caitina Chiuso ai mezzi pesanti : Il viadotto di contrada Caitina a Modica e' stato interdetto al traffico dei mezzi pesanti, superiori a 3 tonnellate e mezzo, per lavori.

Cede il calcestruzzo - viadotto di Modica Chiuso ai Tir : Il comune di Modica nel Ragusano, chiude al transito dei mezzi pesanti (peso superiore a pieno carico di 3,5 tonnellate) il viadotto Caitina all'ingresso della città. L'ordinanza dirigenziale del comandante della polizia municipale, Rosario Cannizzaro, ha tenuto conto della relazione del tecnico che ha richiesto manutenzione, ovvero "lavori di risanamento del calcestruzzo ammalorato relativamente al copriferro delle ...

Roma : Iniziano lavori su Viadotto Magliana - Chiuso notte del 22 agosto : Roma – “Come da programma sul Viadotto della Magliana inizieranno questa settimana i lavori per il ripristino delle barriere di sicurezza e della segnaletica. Per consentire l’allestimento del cantiere e’ prevista la chiusura completa del Viadotto in direzione Fiumicino nella notte tra il 22 e il 23 agosto (dalle ore 22 alle ore 6) e a partire dal 23 agosto fino al 15 settembre il restringimento a una corsia della ...

Chiuso il viadotto della Domitiana nel Napoletano - crepe sull'asfalto : Chiuso il viadotto della Domitiana nel Napoletano, crepe sull'asfalto Si tratta della struttura che collega i comuni di Pozzuoli e Giugliano. Dopo uniispezione dei tecnici, è stata disposta l'interdizione al traffico. Ieri a Benevento stessa sorte era toccata al ponte "San Nicola" costruito da Morandi nel ...

Licola - crepe sul ponte della Domiziana/ Pozzuoli - Chiuso viadotto : messo in sicurezza e poi subito riaperto : chiuso il ponte della Domiziana a Licola, vicino a Pozzuoli. È stato notato un foro sull'asfalto e sono quindi in corso degli accertamenti tecnici sulla struttura(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 17:02:00 GMT)

Benevento - Chiuso il "suo" ponte Morandi/ Ultime notizie - la scelta di Mastella : stop pure su secondo viadotto : ponte Morandi chiuso a Benevento: il sindaco Mastella per sicurezza e prevenzione impone lo stop al traffico. Ultime notizie, "meglio disagi che disgrazie": ecco cosa è successo(Pubblicato il Fri, 17 Aug 2018 23:49:00 GMT)

Sisma - migliaia di persone hanno dormito in strada. Verifiche in corso - Chiuso il viadotto del Liscione. Toma e Cavaliere sul posto. FOTO E ... : stata una notte di angoscia e paura per i residenti nei centri prossimi al Sisma di magnitudo 5.1 che ieri ha fatto ripiombare il Molise nel terrore. A Montecilfone, ma anche a Guglionesi, Palata, ...

TERREMOTO MOLISE - M 5.1 A MONTECILFONE/ Ultime notizie - scossa anche nelle Marche : Chiuso viadotto Liscione : TERREMOTO in MOLISE, scossa magnitudo 5.1 Richter a MONTECILFONE come epicentro: trema tutta provincia Campobasso, segnalazioni anche a Napoli, Abruzzo e Puglia. Le Ultime notizie(Pubblicato il Fri, 17 Aug 2018 11:55:00 GMT)

Terremoto Molise - nuova serie di scosse nella notte. Chiuso per precauzione il Viadotto del Liscione : Ancora scosse in Molise, dove il 16 agosto alle 20.19 la terra è tornata a tremare a Montecilfone (Campobasso). In via precauzionale è stato Chiuso il Viadotto del Liscione e un tratto della strada statale 647 “Fondo Valle del Biferno” per consentire la verifica delle infrastrutture. scosse continue sono state registrate durante la notte anche se più lievi per intensità. Migliaia di persone hanno dormito in strada: tende, ...

Terremoto - inizia la conta dei danni : Chiuso il viadotto del 'Liscione' : Sono partite questa mattina le verifiche per stabilire quali sono state le conseguenze della forte scossa sismica che si è registrata ieri sera con epicentro Montecilfone. Paura e notte all'aperto in ...

Terremoto Molise : a Vasto Chiuso il viadotto Histonium : A causa delle forti scosse di Terremoto del Molise nella serata di ieri, avvertite anche dalla popolazione dei comuni abruzzesi, il sindaco di Vasto, ha deciso di chiudere temporaneamente e in via precauzionale il viadotto Histonium che collega Vasto marina con Vasto alta. Al momento non sono emerse criticità. L'articolo Terremoto Molise: a Vasto chiuso il viadotto Histonium sembra essere il primo su Meteo Web.