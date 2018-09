Chi sono i padroni di Roma Viaggio nelle mafie della Capitale

LINO GUANCIALE/ "Sono una macChina sul set - ma poi mi spengo" (Non dirlo al mio capo 2) : LINO GUANCIALE torna su Raiuno con la seconda stagione della fiction 'Non dirlo al mio capo', al fianco di Vanessa Incontrada. Le ragioni del grande successo.(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 07:04:00 GMT)

Ambasciatore siriano : attacChi con armi Chimiche sono messinscena - : Per il diplomatico siriano di stanza in Cina Imad Moustapha ci sarebbero decine di testimoni oculari in grado di confermare la montatura. Le autorità siriane hanno ricevuto decine di segnalazioni da ...

Gossip Uomini e Donne : ecco Chi sono i due nuovi tronisti - Luigi Mastroianni e Lorenzo Riccardi : Dopo aver conosciuto le due nuove troniste di Uomini e Donne stagione 2018/2019, andiamo a fare conoscenza dei due nuovi tronisti che, a dir la verità, il pubblico del people show di Maria De Filippi dovrebbe ricordare perfettamente, visto che sono stati protagonisti alcuni mesi fa. Si tratta dell’ex fidanzato di Sara Affi Fella, Luigi Mastroianni e dell’ex corteggiatore di Nilufar Addati, Lorenzo Riccardi. Luigi Mastroianni pronto ...

Deep learning e maChine learning : cosa sono : Si parla sempre di più di Deep learning ed è il caso si approfondire questo tema anche se più tech che green. Il Deep learning assieme al machine learning stanno penetrando in tutti i campi per cui è inutile fingere che non esistano, meglio invece capire se sono o saranno una buona opportunità anche per il settore green. Dando una occhiata alle applicazioni del Deep learning, a quelle più “classiche”, se così si può dire, per qualcosa di così ...

Caso Skripal - Putin : “Sappiamo Chi ha avvelenato l’ex spia : sono civili”. Governo inglese : “Non è vero - sono degli 007” : L’avvelenamento dell’ex spia russa Sergei Skripal riaccende lo scontro tra Mosca e Londra. In mattinata il presidente Vladimir Putin ha annunciato che sono stati identificati i presunti agenti segreti del Gru responsabili, secondo la Gran Bretagna, dell’attacco con il gas nervino contro Skripal e sua figlia Yulia, avvenuto lo scorso 4 marzo a Salisbury. Dopo che negli scorsi giorni le autorità britanniche avevano annunciato di ...

Borghi a #Corriere Live : «Ecco come mi sono trasformato in Stefano CucChi» Diretta : L’attore protagonista del film presentato a Venezia sul controverso caso di cronaca ospite negli studi del Corriere. Con Tommaso Labate, Alessandra Arachi e Stefania Ulivi

Mafia capitale - ora è Chiaro : le nuove mafie sono mafie : Essere o non essere capaci di riconoscere le mafie, questo è il problema. Un problema avvertito acutamente soprattutto nei territori dove l’organizzazione criminale non ha il brand affermato di Cosa Nostra, Ndrangheta o Camorra, e si sviluppa adattandosi plasticamente a un differente habitat. La Corte di Appello di Roma l’ha affrontato con il processo di Mafia capitale, e nello sciogliere quel dilemma ha fornito un segnale importante alla ...

Caso Chievo Verona - il legale tuona : “plusvalenze fittizie? I valori dei calciatori sono soggettivi” : Chievo Verona, il legale del club Marco De Luca ha detto la sua in merito al Caso di plusvalenze fittizie che vede imputata la società del patron Campedelli “Abbiamo posto le nostre ragioni anticipate con una memoria molto documentata, facendo presente che le contestazioni della Procura federale sono totalmente infondate. Per i calcoli e per i valori dei giocatori, la Procura federale fa riferimento a certi siti internet e valori che ...

Ecco le T-Shirt e Felpe di ChimeraRevo : sono bellissime! : Nato un po’ tutto per gioco, nel corso degli anni ChimeraRevo si è evoluto fino a diventare un punto di riferimento nel settore della tecnologia. Tra le tante novità e sorprese in serbo per voi nei prossimi giorni, una delle primissime riguarda il lancio delle T-Shirt e Felpe targate ChimeraRevo grazie al merchandising offerto da TubeShopItalia. Si tratta di uno store tutto italiano che, come già accade con altri brand famosi e Youtuber, ...

Gossip Uomini e Donne : ecco Chi sono Mara Fasone e Teresa Langella - le nuove troniste : Uomini e Donne stagione 2018/2019 è ripartito con quattro nuovi tronisti che il pubblico sta cominciando a conoscere: si tratta di Luigi Mastroianni, ex fidanzato di Sara Affi Fella, Lorenzo Riccardi, pure lui ex corteggiatore di Sara Affi Fella e di Nilufar Addati. Per quanto riguarda i due troni ‘femminili’, le protagoniste sono Mara Fasone e Teresa Langella. Impariamo a conoscere meglio le due nuove troniste di Uomini e ...

Bendtner torna sulla rissa col tassista : 'Chiedo scusa - ma mi sono difeso' : Una notte decisamente movimentata, quella che pochi giorni fa ha visto protagonista Nicklas Bendtner di una colluttazione con un tassista a Copenaghen, in cui l'attaccante danese ha rotto gli ha rotto ...

Gaenswein : gli abusi sono l'11 settembre della Chiesa : E nemmeno un visionario, ma un sobrio analista che da tempo segue in modo vigile e critico la condizione della Chiesa e del mondo, ma nonostante questo mantenendo comunque sul mondo lo sguardo ...

Pedofilia - Gaenswein : "abusi sono l'11 settembre della Chiesa"/ "Inascoltato il grido di Benedetto XVI" : Pedofilia, Mons. Georg Gaenswein: "gli abusi sono l'11 settembre della Chiesa». Secondo il segretario di Ratzinger, "è rimasto inascoltato il grido di denuncia e dolore di Benedetto XVI"

Acque diuretiche : caratteristiche - benefici e per Chi sono indicate : Le Acque diuretiche, denominate anche ipotoniche, sono un ottimo alleato per la salute del nostro organismo. Favoriscono il ricambio idrico e consentono una migliore pulizia delle vie urinarie, favorendo il benessere. Le Acque minerali infatti non sono tutte uguali. A partire dalla loro composizione infatti possiedono diverse proprietà benefiche. L’elemento più importante da tenere in considerazione quando si legge l’etichetta è il ...