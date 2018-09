Champions League | Ceferin | “La finale continuerà a giocarsi in Europa”

Finale di Champions League a New York? L’UEFA nega questa possibilità : Non ci sarà, almeno per adesso, alcuna Finale di Champions League in quel di New York come paventato negli ultimi giorni Il presidente dell’Uefa Aleksander Ceferin ha dichiarato che non ci sono programmi per giocare la Finale della Champions League a New York. “questa idea non viene affatto discussa”, ha detto lo sloveno in una nota. “La Uefa non ha intenzione di ospitare la Finale di Champions League fuori ...

Video/ Fiorentina Fortuna Hjorring (2-0) : highlights e gol della partita (Champions League donne) : Video Fiorentina Fortuna Hjorring (risultato finale 2-0): highlights e gol della partita, valida per i sedicesimi di finale della Champions league di calcio femminile.(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 09:12:00 GMT)

Women's Champions League : Juve pari all'esordio - la Fiorentina ipoteca gli ottavi : La Fiorentina ride, la Juventus un po' meno. Nell'andata dei sedicesimi di Champions League, le due squadre italiane - che oggi giocavano la prima partita ufficiale della stagione - ottengono una ...

Bonansea non basta : finisce 2-2 l'esordio in Champions League della Juventus Women : NOVARA - Si è conclusa con un pareggio la prima storica gara di Champions League della Juventus Women . Le bianconere, impegnate nei sedicesimi contro le danesi del Brondby - squadra di alto profilo ...

Juventus-Brøndby 2-2 - Champions League calcio femminile : una super Barbara Bonansea tiene aperta la qualificazione agli ottavi di finale : Si conclude sul 2-2 il match d’andata dei sedicesimi di finale della Champions League 2019 di calcio femminile tra la Juventus Women e il Brøndby. Una partita molto emozionante quella che si è tenuta allo stadio “Silvio Piola” di Novara e che ha visto le bianconere passare in vantaggio sul finire del primo tempo grazie ad una straordinaria Barbara Bonansea. Nella ripresa qualche errore difensivo di troppo ha favorito le danesi ...

Calendario Champions League 2018-2019 : date - orari e tv di tutte le partite. Il programma delle italiane : La Champions League 2018-2019 di calcio scatterà il 18 settembre con la prima giornata della fase a gironi. Il format della massima competizione continentale per club è sempre il medesimo: otto gironi da quattro squadre ciascuno, le prime due di ogni raggruppamento accedono agli ottavi di finale dove incomincerà la fase a eliminazione diretta del torne. Nei vari gruppi non possono essere presenti formazioni provenienti dallo stesso Paese. La ...

LIVE Juventus-Brøndby - Champions League calcio femminile in DIRETTA : 1-1 - Sorensen risponde a Bonansea nella ripresa : OASport vi offre la DIRETTA LIVE di Juventus-Brøndby valida per l'andata dei sedicesimi di finale di Champions League di calcio femminile : cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. calcio d'...

Calcio femminile - Champions League 2019 : Fiorentina-Fortuna 2-0 - doppietta di Mauro nell’andata dei sedicesimi di finale : Grande inizio per la Fiorentina nella Champions League 2018-2019 di Calcio femminile. Allo Stadio Artemio Franchi le viola, che erano riuscite ad agguantare il pass per la massima competizione continentale dopo aver vinto lo spareggio col Tavagnacco in seguito all’acquisizione da parte del Milan del titolo sportivo del Brescia, hanno sconfitto il Fortuna Hjorring per 2-0 nell’andata dei sedicesimi di finale e ora possono guardare con ...

LIVE Fiorentina-Fortuna Hjorring - Champions League calcio femminile in DIRETTA : 2-0 - doppietta di Mauro! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Fiorentina-Fortuna Hjorring, andata dei sedicesimi di finale della Champions League 2018-2019 di calcio femminile. Le viola sono chiamate a una vera e propria impresa di fronte al proprio pubblico, di fronte si troveranno la forte compagine danese che pochi mesi fa ha vinto il proprio campionato e che si presenta in Europa con rinnovate ambizioni. Le toscane sono alla seconda partecipazione nella ...

Milan - Biglia : 'Ora alziamo l'asticella - obiettivo Champions League. Vorrei rinnovare' : Il centrocampista argentino, in occasione della presentazione del Bistrot by Fourghetti a Casa Milan, ha parlato in esclusiva a Sky Sport degli obiettivi stagionali rossoneri: "Juventus? Noi dobbiamo ...

LIVE Fiorentina-Fortuna Hjorring - Champions League calcio femminile in DIRETTA : 1-0 - Mauro la sblocca : OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Fiorentina-Fortuna Hjorring, andata dei sedicesimi di finale della Champions League 2018-2019 di calcio femminile: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, ...

LIVE Fiorentina-Fortuna Hjorring - Champions League calcio femminile in DIRETTA : 0-0 - le viola per il colpaccio : OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Fiorentina-Fortuna Hjorring, andata dei sedicesimi di finale della Champions League 2018-2019 di calcio femminile: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, ...

Calcio donne : la Fiorentina in Champions League : Primo impegno ufficiale della nuova stagione per la Fiorentina Women’s: domani alle 19 allo stadio Franchi affronterà la gara d’andata di Champions League contro la formazione danese del Fortuna Hjorring. ”La squadra sta bene ed è competitiva anche se finora non abbiamo potuto giocare nessuna gara ufficiale – ha dichiarato il tecnico della formazione viola Antonio Cincotta – Mi auguro che in futuro le cose ...

LIVE Juventus-Brøndby - Champions League calcio femminile in DIRETTA : 0-0 - Guarino punta sul tridente Bonansea - Girelli - Cernoia : Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Juventus-Brøndby valida per l’andata dei sedicesimi di finale di Champions League di calcio femminile. Il “Silvio Piola” di Novara alle 19.30, avrà dei contorni bianconeri, forse poco graditi per le rivalità campanilistiche, ma il palcoscenico sarà di quelli importanti. Un appuntamento atteso dalla compagine di Rita Guar no che, dopo aver vinto lo Scudetto l’anno scorso, ha ...